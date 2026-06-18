¿Qué celebra el Castellón cada 18 de junio? Sabor distinto en su 37º cumpleaños...

El albinegrismo, como cada 18 de junio, recuerda lo que pasó en 1989. Este 2026, 37 años después, con una actitud diferente, por lo cerca que el CD Castellón ha estado de repetirlo.

El 18 de junio no es una fecha cualquiera en la memoria del CD Castellón. Ese día, en 1989, el equipo albinegro certificó su último ascenso a Primera División. Lo hizo en El Plantío, ante el extinto Real Burgos, con un empate sin goles que bastó para asegurar matemáticamente el regreso a la élite. Treinta y siete años después, la efeméride vuelve cargada de emoción, pero también de dolor reciente.

El recuerdo llega bajo los efectos de la eliminación ante el Almería en las semifinales del play-off de ascenso. El Castellón estuvo muy cerca de volver a asomarse a la puerta grande, pero un gol de Dzodic en el descuento cortó de golpe el sueño albinegro. La derrota dolió por el momento, por la forma y por la sensación de que el equipo de Pablo Hernández había hecho méritos suficientes para seguir vivo.

EL PLANTÍO | El día que el Castellón tocó la élite

Aquel 18 de junio de 1989, el Castellón de Luiche necesitaba un punto para sellar el ascenso directo. Lo consiguió con un 0-0 en Burgos que desató la alegría orellut y cerró una temporada histórica, en la que el equipo acabó proclamándose campeón de Segunda División. Fue el cuarto ascenso a Primera del club y, hasta hoy, el último.

El once de aquel día forma parte de la memoria sentimental albinegra: Emilio Isierte, Alejandro, Bohnhoff, Javi Valls, Alfredo Monfort, Escobar, Vinyals, Puskas, José Hurtado, Raúl Cruselles y Pepe Mel, con Antonio Manchado y Víctor Salvador entrando en la segunda parte. Nombres que pertenecen a otra época, pero que siguen sosteniendo una de las imágenes más poderosas de la historia del club.

ALMERÍA | La herida de lo que pudo volver a ser

La comparación con el presente resulta inevitable. El Castellón no ascendió ahora, pero volvió a sentirse cerca. En Almería, los albinegros remontaron, se pusieron 1-2 y rozaron una prórroga que habría mantenido vivo el sueño. El desenlace, sin embargo, fue cruel: el 3-2 en el añadido dejó al equipo fuera y convirtió la gran temporada en una herida todavía abierta.

Por eso este 18 de junio se vive de otra manera. No solo como una celebración del pasado, sino como un recordatorio de lo que el Castellón persigue desde hace 37 años. El último ascenso sigue siendo el espejo. Almería, el golpe más reciente. Y entre ambos queda una certeza: el SkyFi Castalia ha vuelto a creer que Primera ya no es solo un recuerdo, sino un objetivo real.

En la 2026/2027, de nuevo con Pablo Hernández a los mandos.