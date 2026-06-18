Las primeras palabras de Pablo Hernández tras su renovación: "Estoy seguro de que la base que hemos sentado este año nos va a dar muchas alegrías"

Pablo Hernández, renovado por el CD Castellón como entrenador principal hasta 2029, ha valorado su compromiso con la entidad albinegra en declaraciones facilitadas por el club.

Estas han sido sus frases.

Ilusionado con la renovación

"Lo que significa para mí estar en este club, ahora como primer entrenador del primer equipo, es un orgullo muy grande para mí. Es una ilusión poder ayudar a este club a conseguir sus objetivos, a poner mi granito de arena para ayudar al club a volver a la máxima categoría del fútbol español, que es al final el objetivo que tiene este club desde la llegada de Bob (Voulgaris). Y bueno, a seguir trabajando y a seguir dándolo todo para ayudar en todo lo que pueda".

Confianza en el futuro

"Lo que hemos vivido este año en mi primer año como entrenador del primer equipo. El sentir que esta afición ha sentido el equipo como suyo, se ha visto identificada, ha creído en este equipo por la manera de jugar y por lo que estos chicos han dejado en el terreno de juego en cada partido. Ver esa conexión y esa ilusión que se ha despertado en la afición, obviamente, a uno le da ganas de seguir trabajando, de seguir intentándolo. Sabiendo la dificultad que va a haber el año que viene, pero con la misma ilusión o más que la que hemos puesto este año".

Pablo Hernández aplaudiendo a la afición en la vuelta de honor después del partido / KMY ROS

Mensaje a la afición y a los nuevos

"Decirle que vamos a intentar volver a estar en la lucha por esos puestos de ascenso y de play-off. Sabiendo de la dificultad, porque con los equipos que hay en la categoría y los que han bajado de Primera División, va a haber muchos equipos que quieran pelear por ese mismo objetivo. Pero bueno, creo que hemos sentado una base muy importante este año, viendo a un equipo competitivo capaz de hacer buenísimos partidos semana tras semana e imponerse a muchos rivales que a priori podían ser superiores. Esa es la base en la que nos tenemos que sustentar para empezar el trabajo de esta próxima temporada. Con la gente que siga, que esperemos sean los máximos posibles, y la gente nueva, intentar que sumen y se identifiquen enseguida con esta manera de jugar y este estilo para intentar, como mínimo, repetir lo de este año e intentar mejorarlo".

Conexión equipo-club-afición

"Lo que se ha vivido este año en cuestión de ver a la afición orgullosa de estos jugadores, apoyando siempre tanto en Castalia como en todos los desplazamientos. Veían que este equipo competía y que los jugadores sabían a lo que jugaban. Hemos hecho partidos increíbles y es lo que queremos que continúe para la temporada que viene. Es importantísimo sentir esa conexión con la grada. Estoy seguro de que la base que hemos sentado este año, no solo en lo futbolístico sino en esa conexión con la grada, nos va a dar muchas alegrías".

Castalia ha sido un factor

"Para mí un orgullo. Yo soy entrenador, vivo los partidos como entrenador e intento manejar todas las situaciones como tal, pero cuando pita el árbitro y acaba el partido, y veo a toda la grada celebrándolo, durante un pequeño instante me siento uno más. Siento como un aficionado más, celebrando los éxitos y las victorias, sobre todo aquí en Castalia. No es ningún secreto, soy aficionado al Castellón desde que tengo uso de razón, desde muy pequeñito. Ahora me toca desempeñar mi rol como entrenador, pero dentro de mí sigue estando esa parte de aficionado. Por eso, cada vez que ganamos y vivimos bonitas tardes o noches en Castalia, siento un orgullo tremendo".