Los diez momentos del año I de Pablo Hernández en el CD Castellón

Tras la renovación hasta 2029, Pablo Hernández encara su segunda temporada al mando del CD Castellón. Será la primera que planifica desde el inicio. En la recién terminada, el preparador castellonense tomó las riendas después de la jornada 5 y comandó la recuperación del equipo en la tabla. Con él, el Castellón pasó de temer por el descenso a acariciar un histórico ascenso a Primera División.

Estos son 10 de los momentos esenciales en el año I de Pablo.

1. Debut en León

A la primera fue la vencida. El Castellón, que había sumado dos de los 15 primeros puntos, logró la victoria contra la Cultural, en parte, asido a una de sus grandes virtudes: la pelota parada (1-3, Cala, Barri y Mamah).

2. Estreno en Castalia

Con Pablo, que inició el curso en el filial, nombrado como técnico interino, el debut en el SkyFi Castalia fue una jornada especial para los orelluts. Fue en su tercer partido y supuso la tercera victoria seguida (3-1 al Sporting, con goles de Jakobsen, Cala y Camara).

3. La remontada al Málaga

De repente, el equipo quedó seco cara a puerta, con eliminación copera incluida. Todo cambió en el descuento mágico del partido contra el Málaga: del 0-1 al 2-1 (Camara y Doué) en un final de película en el SkyFi Castalia.

4. Ratificado y victoria

Mediado noviembre llegó la ratificación oficial de Pablo como míster del primer equipo hasta final de curso. Lo celebró con una trepidante victoria al filial de la Real Sociedad (5-4, Mabil, Jakobsen, Cala, Suero y Douglas Aurélio).

5. Al ‘play-off’ en Andorra

En la jornada siguiente, el Castellón ganó en Andorra (1-3, Pablo Santiago, Alberto y Jakobsen) y accedió por vez primera a puestos de play-off. Ya no lo sacó nadie en todo el campeonato.

6. El golpe en Riazor

En el puente de diciembre, el Castellón mandó un mensaje a toda la Liga, remontando al Deportivo de la Coruña en Riazor (1-3, Doué, Brignani y Cipenga). Los orelluts iban muy en serio.

El Castellón celebra el 1-2 de Fabrizio Brignani en el Estadio Abanca-Riazor. / CD CASTELLÓN

7. Asalto al liderato

Después de otra victoria ilustre a domicilio, el baile al Valladolid en Pucela (0-4, Camara, doblete de Barri y Cipenga), el conjunto castellonense afrontó el siguiente peldaño. En febrero, de nuevo contra el Dépor, el Castellón culminaba la impresionante escalada en la tabla. La victoria aupaba a los albinegros al liderato de la categoría (2-0, Camara y Cala).

8. Almería, Burgos, Málaga

Una vez líder, asomó la sucesión de expulsiones y penaltis en contra. El desgaste de la temporada amenazó la posición de privilegio de los orelluts, que respondieron dando lo mejor de sí mismos contra los mejores. El triunfo en Semana Santa sobre el Almería fue clave (2-0, Ronaldo Pompeu y Pablo Santiago). También, las victorias contra rivales directos como Burgos (3-1, Camara, Cala y Mabil) y Málaga (2-3, triplete de Cala).

9. ‘Final’ contra el Eibar

La exigencia del tramo final de la temporada apretó la zona alta de la clasificación y encareció tanto el ascenso directo (que se volvió imposible) como el pase a la promoción. Sin margen de error, el Castellón ganó en Huesca en la penúltima jornada (0-1, Camara) y se regaló una gran tarde en la final contra el Eibar, casi un simulacro de play-off (2-1, Cala y Suero).

10. El reto del ‘play-off’

Como ocurriera con esa exigencia de los últimos partidos de Liga regular, jugar el play-off hizo vivir al equipo experiencias que le deben servir para avanzar en el proceso que culmine un día con el ascenso. En la semifinal contra el Almería, el Castellón, lastrado por las bajas de Mellot y de los mundialistas, acarició el pase a pesar de la diferencia presupuestaria (el Almería casi cuadruplica a los orelluts). A buen seguro, el club tomó buena nota de lo que necesita para dar el siguiente paso adelante.