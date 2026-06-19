La emotiva despedida de Gerenabarrena y la respuesta de Voulgaris: "Me encantaría volver a verlo algún día de albinegro"

La etapa de Beñat Gerenabarrena en el CD Castellón llega oficialmente a su fin con la conclusión de su cesión y su regreso al Athletic Club, pero el centrocampista vasco ha querido despedirse dejando un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los que le han acompañado durante la temporada. Un adiós al que también respondió el presidente albinegro, Haralabos Voulgaris, con palabras de reconocimiento y una declaración sobre un deseado reencuentro en el futuro.

A través de las redes sociales del club, Gerenabarrena quiso expresar su gratitud al club, a la afición y a sus compañeros tras una campaña en la que disputó 39 partidos oficiales con la camiseta del Castellón con un extraordinario rendimiento. El jugador destacó el cariño recibido desde su llegada a la capital de La Plana y aseguró que siempre guardará un gran recuerdo de su experiencia como albinegro.

Las palabras del mediocentro no tardaron en encontrar respuesta por parte del máximo dirigente del club. Haralabos Voulgaris quiso agradecer públicamente el compromiso y la profesionalidad que Gere ha mostrado durante toda la temporada, además de dejar claro que el Castellón estaría encantado de volver a contar con él en un futuro.

Las palabras de Voulgaris evidencian la buena relación existente entre el club y el jugador, que durante la temporada se convirtió en una pieza importante para el conjunto orellut gracias a su versatilidad y regularidad. El centrocampista vasco acumuló casi tres mil minutos de competición, anotó dos goles y repartió dos asistencias, pero más allá de las cifras destacó por su entrega y por su capacidad para desempeñar diferentes funciones en el centro del campo.

Su rendimiento y su actitud le permitieron ganarse la confianza del cuerpo técnico y el respeto del vestuario, además del cariño de una afición que valoró su implicación y su trabajo silencioso. Ahora, una vez finalizada su cesión, Gere regresa al Athletic Club con la experiencia adquirida en el SkyFi Castalia y con el reto de ganarse un hueco en la plantilla del conjunto vasco.