¡Pablo Hernández ya tiene el primer fichaje para el Castellón 2026/2027!

El CD Castellón, poco a poco, va dando pasos en la configuración de la plantilla 2026/2027. En la misma semana en la que ha confirmado la continuidad de Pablo Hernández en el banquillo del SkyFi Castalia, este 19 de junio ha inaugurado, oficialmente, el capítulo de nuevas incorporaciones.

El CD Castellón ya trabaja con el mapa despejado desde hace casi 10 días. La eliminación ante el Almería cerró el sueño del ascenso a LaLiga EA Sports, pero también activó de forma definitiva la planificación de la temporada 2026/2027. El club llevaba meses manejando dos escenarios, condicionado por la categoría en la que competiría, aunque ahora el reto vuelve a ser enorme: sostener el nivel de un curso brillante y construir una plantilla capaz de seguir creciendo en Segunda División.

El primero

En ese contexto aparece el nombre de Álvaro Martín (25 años), que se ha convertido ya en el primero de los movimientos del mercado albinegro. El futbolista ha terminado su etapa en el FC Andorra y encaja en el tipo de operación que el Castellón suele mirar con atención: jugador con recorrido en la categoría, margen competitivo y un perfil asociativo que se adapta a una idea de juego reconocible.

Contrato largo, hasta el 30 de junio del 2029.

Un talento formado en la cantera del Real Madrid

Álvaro Martín de Frías nació en Ocaña, Toledo, aunque su desarrollo futbolístico está muy ligado a Madrid. Ingresó en la cantera del Real Madrid en edad alevín y fue escalando etapas hasta llegar al Real Madrid Castilla. Antes había pasado por equipos como el Noblejas o el Getafe; y durante su etapa de formación también acumuló experiencias lejos de Valdebebas.

Salió cedido al Rayo Vallecano en edad cadete, al Sibenik de Croacia —donde coincidió con el almazorense Sergi Escobar, exentrenador del Castellón— y al Internacional de Madrid, donde firmó una de sus mejores etapas realizadoras, con 10 goles en Primera Federación.

La oportunidad con Raúl González en el Castilla

Su gran escaparate en la cantera blanca llegó en la temporada 2022/2023, bajo la dirección de Raúl González Blanco en el Castilla. Álvaro Martín fue una pieza importante de aquel filial, con 41 partidos y cuatro goles, dentro de una generación de muchísimo nivel.

En ese vestuario coincidió con futbolistas que hoy ya tienen presencia en Primera o Segunda División, como Sergio Arribas, Rafa Marín, Nico Paz, Theo Zidane, Álvaro Rodríguez, Carlos Dotor, Mario Martín o Peter Federico. Aquella temporada confirmó su capacidad para competir en un contexto exigente y con una propuesta de juego de alto ritmo.

Álvaro Martín ya se ha despedido del Andorra. / Andorra

Tres cursos en el Principat

Tras cerrar su etapa en el Real Madrid, Álvaro Martín se incorporó al Andorra, donde ha disputado casi 100 partidos entre Primera Federación y Segunda División en tres temporadas. Su paso por el club tricolor le ha dado continuidad, conocimiento de la categoría y experiencia en un modelo de juego de mucho balón, algo que ayuda a entender el interés del Castellón.

No es un futbolista de ruptura física ni un delantero de grandes cifras, sino un perfil de calidad, movilidad y buen pie. Puede actuar como extremo izquierdo, mediapunta o interior, siempre con tendencia a participar entre líneas, ofrecer continuidad a la posesión y generar ventajas en campo rival.

Un perfil que encaja con el SkyFi Castalia

El interés del Castellón, que ha derivado en su fichaje, se entiende desde el estilo. Álvaro Martín es un jugador más creativo que contundente, más de asociación que de potencia, más de último pase y movilidad que de área. Su polivalencia le permite ocupar varias alturas del ataque y de la medular, una cualidad valiosa para un equipo que ha construido buena parte de su identidad desde la posesión, la presión y la movilidad ofensiva.

El mercado albinegro promete movimiento, pero Álvaro Martín aparece como una primera pista de lo que puede buscar el club: talento con balón, experiencia en la categoría y futbolistas capaces de integrarse en una idea de juego ambiciosa. Es el primero, pero no el último.