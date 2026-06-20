Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

Álvaro Martín, primer fichaje del CD Castellón, coincidió hace unos años con un exentrenador albinegro. Sergi Escobar tuteló al joven Álvaro Martín en el Sibenik de la Primera División de Croacia, en 2021. En conversación con Mediterráneo, Escobar analiza el juego del nuevo futbolista orellut.

«Es un jugador de zonas intermedias», explica Escobar. «Su hábitat natural es el perfil derecho, a pie cambiado porque es zurdo, entre la línea media y la delantera», añade. Para entendernos, y aunque las comparaciones a menudo son odiosas: un Suero o un Cala. «Destaca por la toma de decisiones y el entendimiento del juego. Tiene buen golpeo y último pase. También puede bajar a recibir a la base», desarrolla el técnico, que dio un empujón a la carrera del jugador cuando coincidieron en Croacia.

Sergi Escobar, durante un encuentro en Castalia. / GABRIEL UTIEL

«Llegué y andaba algo tímido. Era joven y estaba en un país distinto. Le dije que estuviera tranquilo, que si estaba al nivel lo jugaría todo, y así fue», indica Escobar. «Era una Liga dura y difícil con jugadores como Gvardiol o Livakovic, que ahora están en el Mundial, pero no se achantaba para nada», comenta.

Los comienzos

Álvaro Martín de Frías es natural de Ocaña, Toledo, en 2001 aunque su desarrollo futbolístico está muy ligado a Madrid. Ingresó en la cantera del Real Madrid en edad alevín y fue escalando etapas hasta llegar al Real Madrid Castilla. Antes había pasado por equipos como el Noblejas o el Getafe; y durante su etapa de formación también acumuló experiencias lejos de Valdebebas.

De hecho, antes del mentado préstamo al Sibenik, Álvaro salió cedido al Rayo Vallecano en edad cadete y, ya superada la etapa juvenil, fue al Internacional de Madrid, donde anotó 10 goles en Primera RFEF.

La oportunidad en el Castilla

Su gran escaparate en la cantera blanca llegó en la temporada 2022/23, bajo la dirección de Raúl González Blanco en el Castilla. Álvaro Martín fue una pieza importante de aquel filial, con 41 partidos y cuatro goles, dentro de una generación de muchísimo nivel.

Álvaro Martín jugó el partido completo en el Castellón-Andorra de este curso. / GABRIEL UTIEL

En ese vestuario coincidió con futbolistas que hoy ya tienen presencia en Primera o Segunda División, como Sergio Arribas, Rafa Marín, Nico Paz, Theo Zidane, Álvaro Rodríguez, Carlos Dotor, Mario Martín o Peter Federico.

Libre al acabar contrato

Tras cerrar su etapa en el Real Madrid, Álvaro Martín se incorporó al Andorra, otro club que se caracteriza por un estilo de juego ofensivo y creativo, y donde ha disputado casi 100 partidos entre Primera Federación y Segunda División en las últimas tres temporadas. Su paso por el club tricolor le ha dado continuidad, conocimiento de la categoría y experiencia en un modelo de juego de mucho balón, algo que ayuda a entender el interés del Castellón, que ahora lo firma por tres campañas, sin pagar traspaso ya que finalizó contrato. Tiene 25 años.