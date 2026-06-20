Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaCrimen de AlmenaraCadáver en el congeladorFichaje CD CastellónAntiguos alumnosPlaya de CastellónJoaquín Prat
instagramlinkedin

Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

El exentrenador del CD Castellón analiza el fútbol del nuevo jugador ‘orellut’

Álvaro Martín procede del Andorra y firma hasta junio de 2029

Álvaro Martín protege el balón ante Diego Barri en el pasado Castellón-Andorra.

Álvaro Martín protege el balón ante Diego Barri en el pasado Castellón-Andorra. / GABRIEL UTIEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Ballester

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

Álvaro Martín, primer fichaje del CD Castellón, coincidió hace unos años con un exentrenador albinegro. Sergi Escobar tuteló al joven Álvaro Martín en el Sibenik de la Primera División de Croacia, en 2021. En conversación con Mediterráneo, Escobar analiza el juego del nuevo futbolista orellut.

«Es un jugador de zonas intermedias», explica Escobar. «Su hábitat natural es el perfil derecho, a pie cambiado porque es zurdo, entre la línea media y la delantera», añade. Para entendernos, y aunque las comparaciones a menudo son odiosas: un Suero o un Cala. «Destaca por la toma de decisiones y el entendimiento del juego. Tiene buen golpeo y último pase. También puede bajar a recibir a la base», desarrolla el técnico, que dio un empujón a la carrera del jugador cuando coincidieron en Croacia.

Sergi Escobar, durante el encuentro Castellón-Villarreal B en Castalia.

Sergi Escobar, durante un encuentro en Castalia. / GABRIEL UTIEL

«Llegué y andaba algo tímido. Era joven y estaba en un país distinto. Le dije que estuviera tranquilo, que si estaba al nivel lo jugaría todo, y así fue», indica Escobar. «Era una Liga dura y difícil con jugadores como Gvardiol o Livakovic, que ahora están en el Mundial, pero no se achantaba para nada», comenta.

Los comienzos

Álvaro Martín de Frías es natural de Ocaña, Toledo, en 2001 aunque su desarrollo futbolístico está muy ligado a Madrid. Ingresó en la cantera del Real Madrid en edad alevín y fue escalando etapas hasta llegar al Real Madrid Castilla. Antes había pasado por equipos como el Noblejas o el Getafe; y durante su etapa de formación también acumuló experiencias lejos de Valdebebas.

De hecho, antes del mentado préstamo al Sibenik, Álvaro salió cedido al Rayo Vallecano en edad cadete y, ya superada la etapa juvenil, fue al Internacional de Madrid, donde anotó 10 goles en Primera RFEF.

La oportunidad en el Castilla

Su gran escaparate en la cantera blanca llegó en la temporada 2022/23, bajo la dirección de Raúl González Blanco en el Castilla. Álvaro Martín fue una pieza importante de aquel filial, con 41 partidos y cuatro goles, dentro de una generación de muchísimo nivel.

Álvaro Martín jugó el partido completo en el Castellón-Andorra de este curso.

Álvaro Martín jugó el partido completo en el Castellón-Andorra de este curso. / GABRIEL UTIEL

En ese vestuario coincidió con futbolistas que hoy ya tienen presencia en Primera o Segunda División, como Sergio Arribas, Rafa Marín, Nico Paz, Theo Zidane, Álvaro Rodríguez, Carlos Dotor, Mario Martín o Peter Federico.

Noticias relacionadas y más

Libre al acabar contrato

Tras cerrar su etapa en el Real Madrid, Álvaro Martín se incorporó al Andorra, otro club que se caracteriza por un estilo de juego ofensivo y creativo, y donde ha disputado casi 100 partidos entre Primera Federación y Segunda División en las últimas tres temporadas. Su paso por el club tricolor le ha dado continuidad, conocimiento de la categoría y experiencia en un modelo de juego de mucho balón, algo que ayuda a entender el interés del Castellón, que ahora lo firma por tres campañas, sin pagar traspaso ya que finalizó contrato. Tiene 25 años.

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
  2. La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
  3. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  4. Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
  5. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  6. Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo
  7. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
  8. Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

Galería | Los medios de comunicación casi empatan con los empleados del CD Castellón

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El primero de la pretemporada

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El primero de la pretemporada

¡Pablo Hernández ya tiene el primer fichaje para el Castellón 2026/2027!

¡Pablo Hernández ya tiene el primer fichaje para el Castellón 2026/2027!

La emotiva despedida de Gerenabarrena y la respuesta de Voulgaris: "Me encantaría volver a verlo algún día de albinegro"

La emotiva despedida de Gerenabarrena y la respuesta de Voulgaris: "Me encantaría volver a verlo algún día de albinegro"

Los diez momentos del año I de Pablo Hernández en el CD Castellón

Los diez momentos del año I de Pablo Hernández en el CD Castellón

CD Castellón | Adiós oficial a Beñat Gerenabarrena, que vuelve al Athletic

CD Castellón | Adiós oficial a Beñat Gerenabarrena, que vuelve al Athletic

Las primeras palabras de Pablo Hernández tras su renovación: "Estoy seguro de que la base que hemos sentado este año nos va a dar muchas alegrías"

Las primeras palabras de Pablo Hernández tras su renovación: "Estoy seguro de que la base que hemos sentado este año nos va a dar muchas alegrías"
Tracking Pixel Contents