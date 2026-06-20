De jugador muy recordado por el albinegrismo a nuevo 'rival' del Castellón: ¿qué hace ahora Mario Rosas?

Mario Rosas pertenece a esa lista de futbolistas que llegaron al CD Castellón con una etiqueta potente y acabaron encontrando en Castalia una de las etapas más reconocibles de su carrera. Formado en la cantera del Barcelona, internacional en categorías inferiores y debutante con el primer equipo azulgrana de la mano de Louis Van Gaal, el malagueño había pasado por varios clubs antes de aterrizar en el conjunto albinegro en 2005.

En Castelló encontró continuidad. Después de años de trayectorias cortas y cambios de destino, Mario se asentó en Segunda División y se convirtió en un centrocampista de calidad, buen pie y llegada. No era un futbolista físico, pero sí diferente: técnico, con pausa, golpeo y capacidad para aparecer cerca del área.

Su etapa en el Castellón se prolongó hasta 2009 y dejó algunos momentos de peso, como el doblete que firmó ante el Celta en Castalia en septiembre del 2008. Fue uno de los nombres propios de aquel Castellón competitivo de Segunda, capaz de mirar hacia arriba y de enganchar a una afición que volvió a sentirse cerca de cotas mayores.

Años después, Rosas regresó al club como segundo entrenador de Juan Carlos Garrido en Segunda División. Su historia con el Castellón, por tanto, no fue solo la de un jugador de paso: fue la de un talento que maduró de albinegro y que mantuvo el vínculo con Castalia también desde el banquillo.

A la postre, una persona muy recordada por el albinegrismo, ya que, además, ha vivido durante un tiempo en la provincia.

Aurelio, Tabares y Mario Rosas, antes de viajar a Cádiz en 2006. / Mediterráneo

El presente

Ahora, Mario Rosas ejerce como director general del CD Eldense, que acaba de subir a Segunda División como campeón del grupo 2 de Primera Federación. Por ellos, se encuentra centrado en la confección de la plantilla del conjunto alicantino para la temporada 2026/2027.

Con pasado y conocimiento extenso de las categorías inferiores del Barcelona, Mario está planteando solicitar la cesión de dos jóvenes promesas del club culé. Se trata del centrocampista Pedro Villar (Pontevedra, 18 años) y del mediapunta Ebrima Tunkara (Lamoi, 16 años), tal y como ha avanzado SPORT, periódico que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que el Periódico Mediterráneo. La solicitud en ambos casos pasaría por una cesión de un año.

Pedro Villar

El Eldense querría a Pedro Villar para que ejerza de mediocentro puro. Las cualidades técnicas y el temperamento ganador del gallego de 18 años han entusiasmado a un Rosas que aprecia este perfil de futbolista. Villi se ha ganado la confianza de Iuliano Belletti, técnico del Barça Atlètic, en el tramo final del curso y apunta a ser un fijo para el filial en caso de quedarse. Pese a la intención, en el Eldense son conscientes de la dificultad de convencer al Barça y al jugador para dar este paso.

EbrimaTunkara

En cuanto a Ebrima Tunkara, el hispano-gambiano es otra gran perla de La Masia que ha finalizado el curso con minutos en la Segunda Federación. Pese a que solo tiene 16 años, Rosas cree que en el Eldense podría curtirse y adquir experiencia para que el salto al primer equipo fuera más natural. Ebrima ha alternado esta temporada su posición original de interior con la de extremo derecho. Zurdo de gran talento y poderío físico, Tunkara es una de las grandes joyas de La Masia. Está citado para iniciar la pretemporada con el primer equipo, y tanto él como Villar priorizarán el difícil sueño de intentar convencer a Hansi Flick.

Mario Rosas pedirá estas dos cesiones al Barça... pero si no logra su objetivo también podría interesarse en otros canteranos culés que también considera interesantes.