El Sabadell remonta al Zamora, asciende a Segunda y facilita un desplazamiento 'cercano' a la afición del Castellón

Un gol en el minuto 90 culminó la remontada del Sabadell, que con otros dos tantos en el tiempo añadido redondeó una noche histórica en la Nova Creu Alta. El conjunto arlequinado goleó al Zamora por 4-0 y certificó su ascenso a Segunda División, categoría en la que volverá a coincidir con el CD Castellón la próxima temporada.

En el partido de ida, el Zamora dirigido por el exalbinegro Óscar Cano había tomado una mínima ventaja (1-0). Sin embargo, el Sabadell igualó pronto la eliminatoria gracias a un tanto de Javi López Pinto y, cuando parecía que la prórroga era inevitable, apareció Eneko en el minuto 90 para desatar la locura en la Nova Creu Alta. Ya en el añadido, Quadri y Moreno pusieron la guinda con dos goles más que certificaron el 4-0 definitivo y el regreso del histórico club catalán al fútbol profesional.

Un desplazamiento

El ascenso del Sabadell supone además una noticia para la afición del CD Castellón. El conjunto arlequinado será uno de los rivales de los albinegros en Segunda División y, al mismo tiempo, uno de los desplazamientos más cómodos y cercanos del campeonato para los seguidores castellonenses, que permitirá a muchos aficionados acompañar al equipo en la Nova Creu Alta, un estadio con tradición y un ambiente que promete revivir duelos con sabor histórico entre dos clubs con un importante arraigo en sus respectivas ciudades.

De esta manera, el Sabadell se une a la nómina de rivales del CD Castellón para la campaña 2026-27, en una temporada en la que los aficionados orelluts volverán a tener una cita marcada en el calendario con una de las salidas más accesibles del curso. También ha subido el Eldense, que será junto al Castellón la representación de la Comunitat en la categoría.