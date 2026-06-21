Circula en redes la que podría ser la nueva camiseta del CD Castellón para la temporada 2026/27 (y el nuevo patrocinador)

Una imagen que circula en redes sociales y grupos de aficionados ha desvelado la que podría ser la nueva primera equipación del CD Castellón para la temporada 2026/27. Aunque el club no ha realizado ningún anuncio oficial, el diseño mostrado mantiene la esencia albinegra tradicional y sigue la línea estética que la firma italiana Erreà viene desarrollando desde el inicio de su colaboración con la entidad castellonense.

La camiseta presenta las clásicas franjas verticales blancas y negras que identifican al club, aunque incorpora un patrón geométrico oscuro integrado en las zonas negras que aporta un aspecto más moderno y elegante. El cuello redondo negro y los detalles laterales refuerzan una imagen sobria que recuerda a algunas equipaciones históricas del conjunto orellut.

¿Nuevo patrocinador?

Uno de los elementos que más llama la atención es la presencia de DoYouSpain.com en el frontal de la camiseta como patrocinador principal. No obstante, este detalle invita a la cautela, ya que actualmente el patrocinio principal del club corresponde a otra empresa y no existe confirmación oficial sobre posibles cambios comerciales de cara a la próxima campaña.

El diseño filtrado. / .

Desde la llegada de Erreà, el Castellón ha apostado por diseños exclusivos que combinan tradición e innovación. La primera equipación presentada por la marca italiana en 2025 mantuvo las rayas albinegras incorporando detalles diferenciadores como dobles contornos y elementos en rojo, mientras que las otras equipaciones también han buscado referencias al territorio y a la identidad provincial.

Las camisetas oficiales del CD Castellón para la temporada 2025/26. / CD Castellón

Por el momento, habrá que esperar al anuncio oficial del club para comprobar si este diseño termina convirtiéndose en la nueva piel del CD Castellón para la temporada 2026/27 o si se trata únicamente de una propuesta que no llegará a ver la luz.