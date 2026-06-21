Gerenabarrena en Bilbao: conversación con Terzic, otra posible cesión y agradecido al CD Castellón

Tras ganarse un hueco en el corazón del albinegrismo, Beñat Gerenabarrena regresa este verano a Lekeitio. Después de una temporada de crecimiento en el CD Castellón, el centrocampista vasco afronta la pretemporada con el Athletic con un objetivo claro: convencer al entrenador Edin Terzic (con el que ya ha hablado) y cumplir el sueño de asentarse en el primer equipo rojiblanco (aunque otra cesión es una posibilidad).

En una extensa entrevista concedida a Deia, el futbolista de Lekeitio hizo balance de una campaña que considera “muy bonita” y calificó como un acierto la decisión de salir cedido. Gerenabarrena explicó que tanto él como el Athletic entendieron el pasado verano que había llegado el momento de dar un paso fuera de Lezama y que el interés mostrado por el Castellón desde el primer momento fue decisivo para aceptar el reto.

La aventura en el SkyFi Castalia no estuvo exenta de dificultades. El equipo vivió un complicado inicio de curso y un cambio de entrenador tras las primeras jornadas, pero el centrocampista nunca perdió la confianza. La llegada de Pablo Hernández al banquillo no alteró su mentalidad. El técnico le transmitió tranquilidad y le aseguró que, si seguía trabajando al mismo nivel, acabarían llegando las oportunidades. Así ocurrió.

Gerenabarrena, entrenando con el CD Castellón. / GABRIEL UTIEL

A nivel personal, Gerenabarrena destacó el cariño recibido por la afición albinegra y por toda la estructura del club castellonense, algo que considera fundamental en su primera experiencia lejos de casa.

Seguimiento del Athletic

Durante todo el curso, el Athletic siguió muy de cerca su progresión. El jugador reconoció haber mantenido contacto constante con responsables deportivos de la entidad rojiblanca, con quienes analizaba prácticamente cada partido. Según explicó, el respaldo del club fue permanente, incluso en los momentos en los que tenía menos protagonismo.

Ahora, todas las miradas están puestas en Edin Terzic. El centrocampista reveló que ya ha tenido una primera conversación con el nuevo entrenador rojiblanco, desarrollada en inglés, idioma que ha practicado durante su etapa en Castellón. La impresión que se llevó fue muy positiva.

“Sentí que sabe perfectamente dónde se mete, que conoce el proyecto y que entiende los valores del Athletic”, señaló. En lo personal, el mensaje del técnico alemán fue sencillo y directo: “Me dijo que lo diera todo, porque en el fútbol nunca sabes qué puede pasar”.

Gerenabarrena confesó además que seguía a Terzic desde su etapa en el Borussia Dortmund y que le atrae especialmente su propuesta futbolística, basada en la intensidad, la energía y la personalidad, unas características con las que se siente plenamente identificado.

El futuro

Aunque es consciente de que la competencia en el centro del campo en el Athletic será elevada y que incluso una nueva cesión es una posibilidad, el lekeitiarra no esconde cuál es su gran objetivo. “Mi sueño es jugar en el Athletic y en San Mamés”, aseguró. Eso sí, también admite en la entrevista que el fútbol “no es una línea recta” y que, si no llega la oportunidad este año, seguirá trabajando para conseguirla en el futuro.