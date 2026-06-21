Lo que le espera al Castellón la próxima temporada: casi 30.000 kilómetros, cuatro viajes interpeninsulares y hasta uno al extranjero
Celta Fortuna (filial del conjunto vigués) cierra el capítulo de ascensos desde Primera Federación
El Málaga rompe los pronósticos y sube a LaLiga EA Sports, dejando al Almería en Segunda División
La temporada 2025/2026 ya ha bajado oficialmente el telón y la Segunda División 2026/2027 tiene composición definitiva. El ascenso del Málaga a LaLiga EA Sports, junto a Deportivo de A Coruña y Racing de Santander, junto también a la resolución del play-off de Primera Federación, con el Celta Fortuna uniéndose a Sabadell, Tenerife y Eldense, dibujan el nuevo mapa competitivo del CD Castellón.
Después de su brillante sexta posición y de la eliminación en semifinales del play-off ante el Almería, el conjunto albinegro ya sabe qué rivales tendrá delante. Y el primer análisis no habla todavía de presupuestos, plantillas o aspirantes al ascenso. Habla de kilómetros.
MÁS KILÓMETROS | El Castellón pasará de 26.990 a 28.940
El Castellón afrontará una temporada más exigente desde el punto de vista logístico. Según el cálculo aproximado de desplazamientos de ida y vuelta desde Castelló, el equipo pasará de recorrer unos 26.990 kilómetros en la campaña 2025/2026 a unos 28.940 kilómetros en la 2026/2027.
La diferencia es de 1.950 kilómetros más. No es solo un incremento numérico. También cambia la dificultad del calendario, porque la nueva categoría obliga a asumir más viajes complejos, con vuelos, conexiones y desplazamientos menos directos.
ISLAS Y CEUTA | Cuatro salidas interpeninsulares
La gran clave está en los cuatro desplazamientos interpeninsulares. Se mantienen Las Palmas y Ceuta, aunque se suman Tenerife y Mallorca. Solo esos cuatro viajes supondrán alrededor de 10.270 kilómetros, más de un tercio del total del curso.
El Heliodoro Rodríguez López está a más de 2.000 kilómetros solo en la ida, mientras que el Estadio de Gran Canaria se aproxima también a esa cifra. A eso se añaden la visita a Son Moix y la compleja conexión con Ceuta, uno de los desplazamientos más incómodos de la categoría.
GALICIA Y ANDORRA | Vigo sustituye a A Coruña
El Castellón volverá a viajar a Galicia, aunque esta vez no será para medirse al Deportivo en A Coruña. El ascenso del Celta Fortuna enviará a los orelluts a Vigo, un desplazamiento que ronda los 1.960 kilómetros ida y vuelta.
La categoría también mantiene una de sus singularidades: la salida al extranjero. El viaje a Andorra añade otra particularidad a una LaLiga Hypermotion con pocos equivalentes en el fútbol profesional europeo por su variedad geográfica.
ADIÓS A ARAGÓN | Menos salidas cercanas
La parte menos amable del nuevo mapa es la pérdida de dos desplazamientos muy atractivos para la afición: Zaragoza y Huesca. Aragón desaparece de la Segunda 2026/2027 y, con ello, se esfuman dos salidas relativamente cómodas y con buena conexión desde Castelló.
La compensación llega por otros caminos. El Eldense será el único rival autonómico y el desplazamiento más cercano, con el Nuevo Pepico Amat como salida de referencia. También aparecen viajes asumibles a Albacete, Sabadell y Girona, dos estos últimos que devuelven presencia catalana a la categoría tras un curso sin representantes de Catalunya en Segunda.
ANDALUCÍA MANDA | Cuatro rivales del sur
Por comunidades, Andalucía será la autonomía con más representación entre los rivales del Castellón: Cádiz, Almería, Granada y Córdoba. Pierde al Málaga, pero mantiene cuatro equipos en la categoría.
También pesan Asturias, con Oviedo y Sporting de Gijón; y Canarias, con Las Palmas y Tenerife.
En cambio, baja el peso de Castilla y León tras las salidas de Cultural Leonesa, Mirandés y el no ascenso de la Ponferradina, aunque permanecen Burgos y Valladolid.
En total, el Castellón tendrá rivales repartidos por 11 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta (es ciudad autónoma) y Andorra, fuera del territorio español.
CASI UNA VUELTA AL MUNDO | La comparación que lo explica todo
Los 28.940 kilómetros previstos se acercan a una cifra muy gráfica: equivalen a casi tres cuartas partes de una vuelta al mundo por el ecuador, cuya circunferencia es de unos 40.075 kilómetros.
Otras equivalencias
- 75 viajes Castelló-Madrid ida y vuelta, tomando unos 400 kilómetros por trayecto.
- Un Castelló-Nueva York ida y vuelta casi tres veces, si se calcula una distancia aérea aproximada de 6.300 kilómetros por trayecto.
- Más de siete veces la distancia Castelló-Moscú ida y vuelta, aproximadamente.
- Casi un mes entero conduciendo un millar de kilóemtros al día.
Es solo un primer retrato del calendario que espera al CD Castellón, pero ya deja una conclusión clara: el reto de la LaLiga Hypermotion 2026/2027 no estará únicamente en el césped. También estará en los aeropuertos, en las conexiones, en los descansos y en la capacidad del equipo para gestionar un mapa de viajes más duro que el de la temporada anterior.
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