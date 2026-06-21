Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaRadiografía del crimen de AlmenaraAutopsia cadáver en el congeladorTienda únicaRestaurante contra la cuerdasAdiós quioscoJubilación anticipadaPensión amas de casaPueblo medieval
instagramlinkedin

Lo que le espera al Castellón la próxima temporada: casi 30.000 kilómetros, cuatro viajes interpeninsulares y hasta uno al extranjero

Celta Fortuna (filial del conjunto vigués) cierra el capítulo de ascensos desde Primera Federación

El Málaga rompe los pronósticos y sube a LaLiga EA Sports, dejando al Almería en Segunda División

El balón de LaLiga Hypermotion.

El balón de LaLiga Hypermotion. / v

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

La temporada 2025/2026 ya ha bajado oficialmente el telón y la Segunda División 2026/2027 tiene composición definitiva. El ascenso del Málaga a LaLiga EA Sports, junto a Deportivo de A Coruña y Racing de Santander, junto también a la resolución del play-off de Primera Federación, con el Celta Fortuna uniéndose a Sabadell, Tenerife y Eldense, dibujan el nuevo mapa competitivo del CD Castellón.

Después de su brillante sexta posición y de la eliminación en semifinales del play-off ante el Almería, el conjunto albinegro ya sabe qué rivales tendrá delante. Y el primer análisis no habla todavía de presupuestos, plantillas o aspirantes al ascenso. Habla de kilómetros.

MÁS KILÓMETROS | El Castellón pasará de 26.990 a 28.940

El Castellón afrontará una temporada más exigente desde el punto de vista logístico. Según el cálculo aproximado de desplazamientos de ida y vuelta desde Castelló, el equipo pasará de recorrer unos 26.990 kilómetros en la campaña 2025/2026 a unos 28.940 kilómetros en la 2026/2027.

La diferencia es de 1.950 kilómetros más. No es solo un incremento numérico. También cambia la dificultad del calendario, porque la nueva categoría obliga a asumir más viajes complejos, con vuelos, conexiones y desplazamientos menos directos.

ISLAS Y CEUTA | Cuatro salidas interpeninsulares

La gran clave está en los cuatro desplazamientos interpeninsulares. Se mantienen Las Palmas y Ceuta, aunque se suman Tenerife y Mallorca. Solo esos cuatro viajes supondrán alrededor de 10.270 kilómetros, más de un tercio del total del curso.

El Heliodoro Rodríguez López está a más de 2.000 kilómetros solo en la ida, mientras que el Estadio de Gran Canaria se aproxima también a esa cifra. A eso se añaden la visita a Son Moix y la compleja conexión con Ceuta, uno de los desplazamientos más incómodos de la categoría.

GALICIA Y ANDORRA | Vigo sustituye a A Coruña

El Castellón volverá a viajar a Galicia, aunque esta vez no será para medirse al Deportivo en A Coruña. El ascenso del Celta Fortuna enviará a los orelluts a Vigo, un desplazamiento que ronda los 1.960 kilómetros ida y vuelta.

El Celta Fortuna ganó por 4-1 a la Ponferradina en Balaídos.

El Celta Fortuna ganó por 4-1 a la Ponferradina en Balaídos. / CANTEIRA CELESTE

La categoría también mantiene una de sus singularidades: la salida al extranjero. El viaje a Andorra añade otra particularidad a una LaLiga Hypermotion con pocos equivalentes en el fútbol profesional europeo por su variedad geográfica.

ADIÓS A ARAGÓN | Menos salidas cercanas

La parte menos amable del nuevo mapa es la pérdida de dos desplazamientos muy atractivos para la afición: Zaragoza y Huesca. Aragón desaparece de la Segunda 2026/2027 y, con ello, se esfuman dos salidas relativamente cómodas y con buena conexión desde Castelló.

La compensación llega por otros caminos. El Eldense será el único rival autonómico y el desplazamiento más cercano, con el Nuevo Pepico Amat como salida de referencia. También aparecen viajes asumibles a Albacete, Sabadell y Girona, dos estos últimos que devuelven presencia catalana a la categoría tras un curso sin representantes de Catalunya en Segunda.

ANDALUCÍA MANDA | Cuatro rivales del sur

Por comunidades, Andalucía será la autonomía con más representación entre los rivales del Castellón: Cádiz, Almería, Granada y Córdoba. Pierde al Málaga, pero mantiene cuatro equipos en la categoría.

También pesan Asturias, con Oviedo y Sporting de Gijón; y Canarias, con Las Palmas y Tenerife.

En cambio, baja el peso de Castilla y León tras las salidas de Cultural Leonesa, Mirandés y el no ascenso de la Ponferradina, aunque permanecen Burgos y Valladolid.

En total, el Castellón tendrá rivales repartidos por 11 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta (es ciudad autónoma) y Andorra, fuera del territorio español.

CASI UNA VUELTA AL MUNDO | La comparación que lo explica todo

Los 28.940 kilómetros previstos se acercan a una cifra muy gráfica: equivalen a casi tres cuartas partes de una vuelta al mundo por el ecuador, cuya circunferencia es de unos 40.075 kilómetros.

Otras equivalencias

  • 75 viajes Castelló-Madrid ida y vuelta, tomando unos 400 kilómetros por trayecto.
  • Un Castelló-Nueva York ida y vuelta casi tres veces, si se calcula una distancia aérea aproximada de 6.300 kilómetros por trayecto.
  • Más de siete veces la distancia Castelló-Moscú ida y vuelta, aproximadamente.
  • Casi un mes entero conduciendo un millar de kilóemtros al día.

Noticias relacionadas y más

El mapa de LaLiga Hypermotion 2026/2027.

El mapa de LaLiga Hypermotion 2026/2027. / JUAN CARLOS GOZALBO

Es solo un primer retrato del calendario que espera al CD Castellón, pero ya deja una conclusión clara: el reto de la LaLiga Hypermotion 2026/2027 no estará únicamente en el césped. También estará en los aeropuertos, en las conexiones, en los descansos y en la capacidad del equipo para gestionar un mapa de viajes más duro que el de la temporada anterior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
  2. La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
  3. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  4. Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
  5. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  6. Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo
  7. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
  8. Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

Lo que le espera al Castellón la próxima temporada: casi 30.000 kilómetros, cuatro viajes interpeninsulares y hasta uno al extranjero

Lo que le espera al Castellón la próxima temporada: casi 30.000 kilómetros, cuatro viajes interpeninsulares y hasta uno al extranjero

El Málaga regresa a Primera División ocho temporadas después y el Almería volverá a ser rival del Castellón... ¿con Nico Melamed?

El Málaga regresa a Primera División ocho temporadas después y el Almería volverá a ser rival del Castellón... ¿con Nico Melamed?

De jugador muy recordado por el albinegrismo a nuevo 'rival' del Castellón: ¿qué hace ahora Mario Rosas?

De jugador muy recordado por el albinegrismo a nuevo 'rival' del Castellón: ¿qué hace ahora Mario Rosas?

El Sabadell remonta al Zamora, asciende a Segunda y facilita un desplazamiento 'cercano' a la afición del Castellón

El Sabadell remonta al Zamora, asciende a Segunda y facilita un desplazamiento 'cercano' a la afición del Castellón

Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

Álvaro Martín, según Sergi Escobar (que lo entrenó en Croacia): "Era joven en una Liga difícil, pero no se achantaba"

Galería | Los medios de comunicación casi empatan con los empleados del CD Castellón

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El primero de la pretemporada

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El primero de la pretemporada

¡Pablo Hernández ya tiene el primer fichaje para el Castellón 2026/2027!

¡Pablo Hernández ya tiene el primer fichaje para el Castellón 2026/2027!
Tracking Pixel Contents