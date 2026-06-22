Primeros amistosos confirmados en la pretemporada del CD Castellón

La pretemporada del CD Castellón va tomando forma. El club albinegro ha acordado la mayoría de los partidos amistosos que disputará este verano. La preparación, como ocurriera el curso pasado, alternará los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol, con una estadía en Olot (Girona).

Hasta la fecha, el Castellón tiene definidos cinco encuentros amistosos y está previsto que organice otros dos.

Los partidos acordados son los siguientes.

18 de julio - CE Sabadell - Ciudad Deportiva Globeenergy - Hora por concretar

La Ciudad Deportiva Globeenergy se estrenará como sede de amistosos con el primer encuentro de la pretemporada. El sábado 18 de julio, el Castellón se enfrentará al CE Sabadell, rival con el que coincidirá posteriormente en el campeonato de Liga. El Sabadell acaba de subir a Segunda División al superar al Zamora en la eliminatoria final por el ascenso.

El encuentro se celebrará en la Coma en horario por definir. En principio, a puerta cerrada.

25 de julio - Valencia CF - Ciudad Deportiva de Paterna - Hora por concretar

El siguiente amistoso será un clásico de los últimos veranos. El Castellón de Pablo Hernández visitará la Ciudad Deportiva de Paterna para medirse al Valencia CF. Un adversario de Primera División en este duelo programado para el sábado 25 de julio.

Alberto Jiménez, durante el Valencia-Castellón de la pasada pretemporada. / JM López

Cabe apuntar que entre los amistosos contra Sabadell y Valencia está prevista la disputa de otro encuentro amistoso. Será el miércoles 22 de julio. El rival y el lugar están por definir.

29 de julio - Girona FC - Ciudad Deportiva del Girona- Hora por concretar

El miércoles 29 de julio, el Castellón se enfrentará al Girona, equipo recién descendido a Segunda División. El encuentro se disputará en la Ciudad Deportiva del equipo catalán. Durante esas fechas, el conjunto orellut estará concentrado en Olot.

31 de julio - Deportivo Alavés - Campo Municipal de Olot - Hora por concretar

Dos días después, el viernes 31 de julio, el Castellón medirá fuerzas contra el Deportivo Alavés, club de la máxima categoría del fútbol español. El encuentro, réplica del celebrado el verano pasado, se disputará en el Campo Municipal de Olot. También forma parte del planning de la estadía del conjunto castellonense en las instalaciones de Royalverd.

8 de agosto - Levante UD - Ciudad Deportiva Globeenergy - Hora por concretar

También como suele ser habitual, el fin de semana previo al comienzo del campeonato de Liga, el Castellón disputará dos amistosos en dos días. El primero, el viernes 7 de agosto, aún no tiene cerrado el rival ni la sede. El segundo se celebrará en la Coma el sábado 8 de agosto y el rival será de Primera División: el Levante UD.

Cabe recordar que el Castellón conocerá el calendario de la próxima temporada el 30 de junio. La Liga comenzará el fin de semana del 15 de agosto. Como avanzó este diario, los albinegros han solicitado iniciar el campeonato a domicilio.

Además, el club albinegro aprovechará el verano para realizar una serie de mejoras en el SkyFi Castalia. Entre ellas, obras relativas a la seguridad (la Unidad de Control Organizativo), la creación de nuevas zonas VIP en Tribuna Alta, la reubicación de algunos pupitres de prensa o las mejoras en vestuarios y en el gimnasio.