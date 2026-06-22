El capitán Salva Ruiz cierra una etapa en el CD Castellón: "Ha sido un ejemplo"

El CD Castellón anunció este lunes la salida de Salva Ruiz, un movimiento tan esperado como significativo. El capitán era el último futbolista previo a la era Voulgaris que permanecía en la plantilla albinegra.

El dato explica por igual el crecimiento de la entidad desde la llegada del presidente Haralabos Voulgaris y la alta rotación de jugadores, en busca del progreso continuo. A día de hoy, en el plantel quedan cuatro futbolistas que lograron en 2024 el ascenso a Segunda División: Alberto Jiménez, Israel Suero, Douglas Aurélio y Raúl Sánchez.

En esa dinámica, Salva Ruiz ha sido una pieza esencial en el crecimiento del Castellón. En el campo, con 127 partidos en cinco temporadas y un ascenso; y fuera de él, como hilo conductor en el vestuario entre los viejos y los nuevos.

El capitán Salva Ruiz no continuará la próxima temporada / GABRIEL UTIEL

Así lo reconoció el presidente Voulgaris, una vez anunciada de manera oficial la salida del futbolista. «Salva ha estado en el Castellón desde el día en que llegué al club. Desde el principio, ha representado este escudo con profesionalidad, compromiso, humildad y orgullo», compartió Voulgaris en las redes sociales.

«Un verdadero profesional. Un capitán. Un ejemplo para sus compañeros y para todos dentro del club. Jugadores como Salva ayudan a construir la cultura de un club de fútbol, no solo por lo que hacen en el campo, sino por cómo se comportan cada día», añadió. «Gracias por todo, Salva. Siempre tendrás mi respeto y mi gratitud», finalizó Voulgaris.

La trayectoria

Salvador Ruiz Rodríguez (Albal, Valencia, 1995) llegó al Castellón en el verano de 2021. Jugó primero tres temporadas en Primera RFEF. Salvo impedimentos físicos, fue el dueño del flanco izquierdo de la defensa. En las dos temporadas en Segunda perdió algo de protagonismo, pero en ambas superó los mil minutos. Asido a la polivalencia, además de su posición natural de lateral izquierdo jugó en otras como central, carrilero o incluso en el perfil derecho.

Con 31 años, termina contrato el 30 de junio y el Castellón no lo renovará. Continuará una carrera marcada por la aplasia medular que le diagnosticaron a los 21 años y que frenó una proyección que apuntaba a la élite. Ya entonces había debuto en edad juvenil en el Mestalla, en Segunda con el Tenerife y en Primera con el Granada. Fue internacional con España en las inferiores.

La historia de Salva Ruiz: "Mi mayor preocupación era poder estar bien para hacer vida normal, pero nunca perdí la ilusión"

Después de ese parón forzoso, Salva Ruiz reconstruyó su carrera en clubs como el Mallorca o el Deportivo de la Coruña, antes de aterrizar en el SkyFi Castalia, donde arraigó. «Me llevo cinco años que no cambiaría por nada. Castellón siempre será mi segunda casa», dijo Salva, en su despedida por los canales oficiales.