Cipenga o Mabil: cuenta atrás en la pugna por hacer historia para el CD Castellón en el Mundial

El CD Castellón está a un paso de vivir un hito sin precedentes en su historia. Por primera vez, dos jugadores pertenecientes a su plantilla pueden disputar minutos en una Copa del Mundo mientras siguen vinculados al club albinegro. Brian Cipenga, con la República Democrática del Congo, y Awer Mabil, con Australia, pugnan por ser el protagonista de un capítulo que puede quedar grabado en la memoria.

Si alguno de los dos salta al campo en este Mundial, se convertirá en el primer futbolista del CD Castellón en disputar un partido mundialista siendo jugador del club. Y el calendario ya marca fechas muy concretas. En especial para Cipenga, que tiene contrato hasta el 30 de junio.

Cipenga, el primero en la agenda

Cipenga es quien tiene el camino más inmediato. La República Democrática del Congo ha arrancado su participación mundialista con un papel competitivo en un grupo exigente, donde ya logró un empate de prestigio ante Portugal (1-1), un resultado que ha reforzado sus opciones de clasificación. Lo hizo, eso sí, sin participación de Cipenga, que en la madrugada del martes al miércoles (4.00 horas) tiene otra oportunidad.

El siguiente compromiso de los congoleños será ante Colombia, entonces, un partido que puede ser decisivo para sus aspiraciones en el torneo. Si el seleccionador decide recurrir al extremo del Castellón, Cipenga tendrá la oportunidad de entrar en la historia del club de forma directa.

Brian Cipenga, en el partido entre la República Democrática del Congo y Jamaica, en México. / AGENCIAS

Mabil, experiencia

El otro protagonista es Awer Mabil, que afronta este Mundial con Australia. A diferencia de Cipenga, el extremo ya sabe lo que es competir en una Copa del Mundo: estuvo presente en Catar 2022.

Sin embargo, este Mundial tiene una particularidad: nunca antes lo había disputado siendo jugador del CD Castellón. Su presencia en el club añade un matiz histórico diferente.

Mabil no ha jugado en los dos primeros partidos del Mundial. Australia afronta su último partido de la fase de grupos el 25 de junio frente a Paraguay (a las 4.00 horas), tras haber caído ante Estados Unidos en la segunda jornada. Ese encuentro puede ser clave para su continuidad en el torneo, y también para determinar si Mabil vuelve a sumar minutos en una Copa del Mundo.

Un hecho inédito para el club albinegro

La coincidencia de ambos jugadores en el mismo torneo es extraordinaria desde el punto de vista histórico del club. El CD Castellón, con más de un siglo de vida, nunca había tenido un mundialista en activo en su plantilla.

Fidalgo, Mabil, Cipenga y Kastaneer, pasado y presente orellut en el Mundial. / FIFA.com

Sí ha contado a lo largo de su historia con futbolistas internacionales en diferentes etapas de su carrera y otros han jugado Mundiales antes o después de vestir de albinegro, pero nunca en el contexto de una Copa del Mundo mientras defendían los colores albinegros.

Un escaparate también para el Castellón

Más allá del componente histórico, la participación de ambos futbolistas en el Mundial también tiene impacto deportivo y de mercado, al dar visibilidad al propio Castellón en el escaparate global del fútbol. Eso sí, tiene un daño colateral: Pablo Hernández no pudo contar con ellos en el pasado play-off.