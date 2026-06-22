Pretemporada | La preparación del Castellón 2026/27 va tomando forma

Tras el cierre de la campaña, la plantilla y el cuerpo técnico del CD Castellón disfrutan de unos días de descanso. No serán muchos: el calendario del fútbol apenas da respiro y el club ya tiene perfilada la próxima pretemporada, la primera con Pablo Hernández como entrenador principal desde el día 1.

Los jugadores están citados de vuelta para la segunda semana de julio. Primero será el turno de las habituales pruebas médicas y después comenzarán los entrenamientos bajo las órdenes del recién renovado Pablo Hernández. El cuartel general del plantel albinegro será la Ciudad Deportiva Globeenergy, que justo se estrenó hace un año por esas mismas fechas, en aquel entonces con Johan Plat como técnico orellut. De hecho, es posible que albergue algunos de los amistosos

También, como ocurriera el curso pasado, el Castellón alternará entrenamientos en la Plana (principalmente en la Coma de Borriol) con una estancia en Olot. Los albinegros se trasladarán durante la última semana de julio a las instalaciones de Royalverd, en tierras gerundenses.

El CD Castellón volverá a trabajar en las instalaciones del Royalverd Trainning Center. / CD Castellón

La puesta a punto del equipo a través de los amistosos seguirá igualmente la línea marcada el pasado año. Salvo sorpresa, algunos de estos encuentros se celebrarán en Olot, aprovechando la estancia de otros clubs de buen nivel. Por ejemplo, el año pasado, el Castellón jugó contra el QPR, de la Segunda inglesa, en las propias instalaciones de Royalverd y, días después, en el municipal de Olot contra el Alavés.

Las fechas

Cabe apuntar que el campeonato de Liga en Segunda División comenzará el fin de semana del 15-16 de agosto. El Castellón, como avanzó este medio, ha solicitado comenzar la Liga a domicilio por las obras de mejora en el SkyFi Castalia.

En concreto, el club orellut ha pedido jugar fuera de casa las dos primeras jornadas, pero aún no sabe si LaLiga le concederá ese doble margen. Sí da por hecho que al menos la primera jornada la disputará a domicilio. El calendario de la próxima temporada se dará a conocer, si no hay imprevistos, el martes 30 de junio.

Las obras que realizará el club en el estadio, cuyo uso rige el convenio a largo plazo que firmó con el Ayuntamiento de Castelló, son la instalación de cámaras y una sala de seguridad (la llamada UCO, Unidad de Control Organizativo); la construcción de una nueva área VIP en la grada de Tribuna Alta y el reajuste de los pupitres de prensa; y mejoras internas en la zona de vestuarios y el gimnasio.