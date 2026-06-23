Los dos árbitros de la polémica eliminatoria Almería-Castellón suben a Primera División

La Real Federación Española de Fútbol ya ha definido la composición del colectivo arbitral para la próxima temporada y la Segunda División contará con una importante renovación. El informe arbitral correspondiente al curso 2025/26, publicado por la RFEF, confirma la llegada de ocho nuevos colegiados a LaLiga Hypermotion y la salida de cuatro árbitros que darán el salto a Primera División.

Los ascensos a la máxima categoría corresponden a Luis Bestard Servera (el que no pitó el penalti a Lucas Alcázar en la ida del Castellón-Almería del play-off), Jon Ander González Esteban (el que arbitró la vuelta), Carlos Muñiz Muñoz y Manuel Jesús Orellana Cid. Los cuatro abandonan la categoría de plata después de varias temporadas en Segunda y dirigirán encuentros de Primera División durante la campaña 2026/27.

Los que llegan a Segunda

Sus vacantes serán ocupadas por Abraham Domínguez Cervantes, Juan Manuel Gordillo Cañas, Daniel Miranda Villalón, Pablo Morales Moreno, Gonzalo Romero García y Olatz Rivera, todos ellos procedentes de Primera Federación. A este grupo se suman dos árbitros que regresan desde Primera División tras perder la categoría: Iosu Galech Apezteguía y José Luis Guzmán Mansilla.

Descensos

En sentido contrario, además de los cuatro árbitros promocionados a Primera, abandonan el estamento de Segunda Alonso de Ena Wolf, Miguel González Francés, Álvaro Moreno Aragón y Sergiu Claudiu Muresan.

El árbitro Jon Ander González Esteban, en el monitor del Sporting-Castellón. / MARCOS LEÓN / LA NUEVA ESPAÑA

También se renueva el cuerpo de asistentes

El informe de la Federación también contempla movimientos entre los árbitros asistentes de Segunda División. Se incorporan Pedro Campoy, Sergio Doval, Iragartze Fernández, Eduard Martí, David Monge, Daniel Sánchez y Álvaro Sanz, además de Eliana Fernández, que desciende desde Primera División.

Por contra, dejan la categoría Manuel Herrera, Borja Jiménez, Sergi López y Rubén Porras.

Cambios en el VAR

Otra de las novedades afecta al equipo de videoarbitraje. Guillermo Cuadra Fernández, Álvaro Moreno Aragón y Alejandro Muñiz Ruiz se incorporan como árbitros asistentes de vídeo, mientras que abandonan esta función Óliver de la Fuente Ramos, Pablo González Fuertes y Mario Melero López.

Con estos movimientos queda prácticamente definida la nómina de colegiados que impartirán justicia en una Segunda División que volverá a presentar una enorme igualdad y en la que equipos como el CD Castellón ya conocen quiénes serán algunos de los árbitros encargados de dirigir sus encuentros.