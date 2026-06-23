El CD Castellón recupera y renueva a José Albert, que oposita al primer equipo

José Albert Andrés regresa al CD Castellón. El lateral y carrilero izquierdo puso fin a su etapa como cedido en la UD Ibiza y vuelve a la disciplina albinegra con vistas a la nueva temporada y al primer equipo. El futbolista de 22 años renueva por el club orellut por una campaña, hasta junio de 2027, e iniciará la pretemporada bajo las órdenes de Pablo Hernández.

El paso de las semanas determinará su rol en la plantilla profesional. El joven futbolista de Onda (01/12/2003) regresa al SkyFi Castalia después de una temporada en Primera RFEF en la que ha seguido acumulando experiencia y minutos de competición. Su cesión al conjunto balear tenía como objetivo completar su proceso de crecimiento y, una vez concluida esa etapa, la entidad albinegra considera que el jugador está preparado para volver.

Jose Albert, en una imagen de archivo. / Juan F. Roca

Cabe recordar que la recién terminada ha sido la segunda cesión de José Albert a la UD Ibiza. En la segunda parte de la temporada 2024/25 disputó ocho partidos y marcó dos tantos. En esta ocasión, en la 2025/26, su participación ha sido mayor: 26 encuentros y otros dos goles. Fue indiscutible durante muchos meses, pero luego lo lastró una lesión en el codo.

Canterano

La intención del Castellón siempre ha sido mantener el vínculo con uno de los futbolistas con mayor proyección surgidos en los últimos años de la cantera, a la que el ondense llegó en 2020, tras jugar en las inferiores del CD Onda. En edad juvenil, José Albert debutó en Primera RFEF (en la temporada 2021/22). Dos años después jugó un partido en la campaña del ascenso a Segunda (2023/24). El curso 2024/25 disputó dos encuentros de Copa del Rey antes de salir cedido al Ibiza. Ahora, tras el adiós de Salva Ruiz, vuelve para reforzar el flanco izquierdo de la zaga y el carril.