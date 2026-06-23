Macroencuesta CD Castellón: Este es el once ideal de la temporada según los lectores de Mediterráneo

La voz de la afición albinegra ha hablado. Las valoraciones recogidas en la macroencuesta realizada por el periódico Mediterráneo han permitido confeccionar el once ideal del CD Castellón de la temporada 2025/26, un equipo en el que se mezclan los grandes protagonistas del curso con algunas de las revelaciones de la campaña, y que estuvo cerca de lograr el ascenso a Primera.

Como hecho curioso, por encima de todos, incluso por encima de los futbolistas, emerge una figura: la del entrenador Pablo Hernández, el hombre que ha recibido la puntuación media más alta de todas (8'6).

El técnico albinegro, que ha renovado su contrato hasta 2029 (2+1) ha sido el gran triunfador de la encuesta. Los lectores han premiado el trabajo realizado por el entrenador, artífice de una temporada que alimentó al máximo la ilusión en el SkyFi Castalia y que mantuvo al equipo peleando entre los mejores.

Matthys, el guardián elegido

En la portería, sin sorpresas: el preferido de los aficionados ha sido Matthys (7,4). El meta belga se impone como el mejor guardameta de la temporada. Como ha ocurrido en el campeonato (excepto en el inicio del curso con Amir), los lectores han colocado a Matthys como dueño indiscutible del arco albinegro.

Una defensa con experiencia y juventud

La línea defensiva elegida por los seguidores presenta una combinación de veteranía y proyección. En el lateral derecho aparece Jérémy Mellot (8,1), uno de los futbolistas más regulares del curso y un fijo para Pablo Hernández hasta la lesión. En el centro de la zaga, Alberto Jiménez (7,8) y Fabrizio Brignani (7,6) forman la pareja más valorada, premiando tanto el liderazgo del canario como la solidez y capacidad goleadora del italiano, que ha ido de menos a más en su primera campaña en el Castellón.

Mellot ondea las banderas tras lograr el objetivo de clasificarse al 'play-off'. / KMY ROS

En el lateral izquierdo, el elegido ha sido Lucas Alcázar (7,2). El joven futbolista ha convencido a la afición con su progresión y sus actuaciones, ganándose un puesto en este once ideal.

Barri y Gerenabarrena, la sala de máquinas

El centro del campo presenta la pareja habitual y complementaria. Diego Barri (8,1) y Beñat Gerenabarrena (8,4) forman la pareja escogida por los lectores para sostener al equipo. El primero por su trabajo silencioso, su equilibrio y su capacidad para interpretar el juego; el segundo por el despliegue, la personalidad y la influencia que ha ejercido durante la temporada.

Por delante de ambos aparece Álex Calatrava (8,4), el jugador más determinante en ataque y uno de los nombres propios del curso (y del mercado, otra vez). Su talento, sus goles y su capacidad para desequilibrar le convierten en el mediapunta indiscutible del equipo ideal.

Velocidad por fuera y gol arriba

Las bandas quedan reservadas para dos futbolistas distintos. Brian Cipenga (7,6) ocupa un costado tras una campaña en la que ha demostrado desequilibrio, desborde y capacidad para cambiar partidos (lástima de sus ausencias internacionales). En la otra banda, Pablo Santiago (7,4) ha sido el favorito de los aficionados gracias a su regularidad, su trabajo y a su aportación con y sin balón.

Por último, como referencia ofensiva del CD Castellón, el elegido es Ousmane Camara (7,4) El delantero ha sido el atacante más valorado por los lectores y completa un once de una sobresaliente temporada.

Suero, Camara y Tincho celebran un gol del Castellón en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Los que se quedaron a las puertas

La encuesta digital de Mediterráneo también refleja el gran nivel ofrecido por otros futbolistas que, pese a no entrar en el once ideal, han recibido puntuaciones muy destacadas.

Por líneas: Sienra (6,8) ha sido uno de los nombres más valorados por la afición, el quinto hombre de la defensa. En la medular, Ronaldo Pompeu (6,8) se ha quedado un escalón por detrás de Barri y Gere. En ataque, Israel Suero (7,2) y Jakobsen (7,1) también han recibido una importante nota, uno gracias a su rol como revulsivo y el otro por su notable final de temporada.