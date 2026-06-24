El CD Castellón reorganiza el SkyFi Castalia: traslado de abonados, mejoras y reformas, nueva grada visitante...

El CD Castellón está aprovechando este verano para realizar una serie de mejoras en el Estadio SkyFi Castalia. A las obras avanzadas por este diario se une la reorganización de espacios que, en algunos casos, va a conllevar la reubicación de abonados.

En los últimos días, varios de estos abonados han recibido la llamada del club para reubicar sus butacas en otras zonas disponibles. Uno de estos casos viene provocado por la grada visitante, que por la implantación de la UCO (Unidad de Control Organizativo) varía su emplazamiento: pasa de Preferencia Alta a Gol Norte Alto (en la esquina con Preferencia). Con este movimiento, el Castellón gana algunos asientos que podrá destinar a nuevos abonados. Cabe recordar que el club ha logrado el sold out de abonos en las últimas temporadas y actualmente, a través del Carnet Albinegre, existe lista de espera para altas.

No será este el único movimiento de aficionados en el SkyFi Castalia. La grada de animación, ubicada en Gol Sur Bajo, gana espacio con la voluntad de seguir creciendo. En ese sentido, también se han producido algunas reubicaciones de abonados. A su vez, el Fondo 1922, que gestiona esta grada, ya tiene abierto el plazo de renovaciones.

La afición albinegra, en el SkyFi Castalia / KMY_ROS

Inaugurado en 1987, el SkyFi Castalia está viviendo en los últimos años un proceso de adaptación al fútbol del siglo XXI. En ese sentido, la escasez de espacios ha empujado al club a la inventiva, tanto para adecuarse a la normativa del fútbol profesional como para optimizar recursos. En los últimos años, y en el marco del convenio de larga duración que firmó con el Ayuntamiento, el Castellón ha realizado mejoras en los accesos, en la seguridad y en la experiencia del hincha, videomarcador incluido.

Más mejoras

Para este verano, están programadas otra serie de mejoras. La principal responde a la mentada UCO, que incluye la instalación de cámaras de vigilancia y la adecuación de una sala de seguridad para gestionar todo tipo de incidencias. También habrá reformas en los vestuarios y en el gimnasio.

Además, la creación de una nueva zona VIP en Tribuna Alta conllevará la reubicación de algunos de los pupitres de prensa. Todas estas obras propiciaron que el Castellón solicitara formalmente a LaLiga comenzar el campeonato a domicilio. Aún no sabe si jugará fuera de casa las dos primeras jornadas o tan solo una. El 30 de junio se dará a conocer el calendario definitivo de Segunda.