Cipenga, tampoco: ¿Se quedarán sin jugar los 'orelluts' del Mundial?

A Brian Cipenga se le escapó en la pasada madrugada otra oportunidad de hacer historia. El hábil extremo, que pertenece al CD Castellón hasta el 30 de junio, podría haberse convertido el primer futbolista que juega un partido de un Mundial mientras es jugador orellut. Sin embargo, como ocurriera en el debut de la República Democrática del Congo, Cipenga se quedó en el banquillo y no tuvo minutos.

Le está pasando lo mismo que a Awer Mabil. Uno con la RD del Congo y otro con Australia. Los dos futbolistas orelluts, que pugnan por entrar en el libro de Historia del CD Castellón, no han jugado aún un solo minuto en la Copa del Mundo.

La esperanza en el último partido del grupo

Así las cosas, el Mundial avanza y los dos representantes del CD Castellón siguen pendientes de debutar, por un lado, y de saber si estarán en las eliminatorias. Australia y la República Democrática del Congo ya han disputado dos encuentros de la fase de grupos y afrontan una última jornada decisiva para mantener vivas sus opciones de clasificación (y en el caso de Mabil y Cipenga, de tener minutos).

La selección australiana comenzó su participación con una importante victoria por 2-0 ante Turquía, con tres puntos de oro. En la segunda jornada, sin embargo, cayó frente a Estados Unidos, una de las anfitrionas del campeonato, lo que dejó todo pendiente para la tercera fecha.

Con tres puntos en su casillero, Australia se jugará la clasificación frente a Paraguay en el último partido del Grupo D. El combinado oceánico todavía conserva opciones tanto de acceder directamente a los dieciseisavos de final como de avanzar entre los mejores terceros, una posibilidad abierta por el nuevo formato de 48 selecciones. El partido se disputará el viernes a las 4.00 horas y si Mabil juega, hará historia albinegra.

Awer Mabil, durante un amistoso internacional con Australia en la presente temporada / Europa Press

Cabe recordar que Awer Mabil ya disputó el Mundial de Catar 2022, pero no pertenecía al Castellón todavía.

La RD del Congo, en apuros

La selección de Cipenga fue la última en clasificarse y volvieron a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 con un histórico empate ante Portugal (1-1), un resultado que les permitió sumar el primer punto mundialista de su historia bajo la denominación de República Democrática del Congo.

En la segunda jornada, los africanos plantaron cara a Colombia, pero terminaron cediendo por 1-0 en Guadalajara tras encajar el gol decisivo en la recta final del encuentro.En ambos casos, sin minutos para Cipenga.

Con un punto en dos jornadas, la RD del Congo se jugará sus opciones de clasificación el próximo domingo ante Uzbekistán (1.30 horas). Una victoria podría permitirle acceder a las eliminatorias, ya sea entre los dos primeros del Grupo K o como una de las mejores terceras selecciones del campeonato.

Sin play-off

Cabe recordar que el Castellón no pudo contar ni con Mabil ni con Cipenga en el play-off de ascenso a Primera División al estar citados para el Mundial. El extremo australiano ya conoce lo que es jugar una Copa del Mundo, pero nunca antes lo había hecho siendo futbolista del Castellón. En el caso de Cipenga, una posible participación supondría además su debut absoluto en una cita mundialista. El primero que juegue, será historia albinegra.