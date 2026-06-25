Los 20 mejores goles de Segunda, con Cala... pero con un gran olvidado del Castellón

LaLiga Hypermotion ha seleccionado los 20 mejores goles de la temporada en Segunda División y el Castellón aparece representado por Álex Calatrava. El atacante albinegro figura en el puesto 17 gracias a su gran tanto ante el Deportivo, aunque la elección deja una ausencia llamativa en clave orellut: Brian Cipenga.

Calatrava, entre los mejores goles de Segunda

El gol elegido de Álex Calatrava llegó el pasado 15 de febrero, en Castalia, durante la victoria del Castellón ante el Deportivo por 2-0. Cala firmó una rosca desde fuera del área en el minuto 63 para asegurar un triunfo que tuvo premio doble: los albinegros alcanzaron aquel día el liderato de la categoría.

La acción ha sido incluida por LaLiga en el puesto 17 de un ránking que reúne algunos de los tantos más espectaculares del curso en Segunda División.

Brian Cipenga, tras anotar el 0-4 al Real Valladolid. / CD CASTELLÓN

El gran olvidado: Brian Cipenga

La presencia de Calatrava contrasta con la ausencia de Brian Cipenga, autor de uno de los goles más impactantes de la temporada del Castellón. Solo siete días antes del tanto de Cala, el internacional congoleño había cerrado el 0-4 del Castellón en Valladolid con un disparo sensacional a la cruceta.

El gol llegó en el Nuevo José Zorrilla y fue incluso aplaudido por parte del público local. Pese a ello, el trallazo de Cipenga no ha entrado en este selecto top-20 de LaLiga Hypermotion.

Larrubia y Embarba repiten en el listado

El ránking también deja varios nombres propios. Dos futbolistas aparecen por partida doble entre los 20 mejores goles de la temporada: David Larrubia, del Málaga, con tantos situados en los puestos 20 y 10; y Adri Embarba, del Almería, presente en las posiciones 19 y 7.

El Málaga, además, consigue colocar a otro futbolista en la lista, Rafa Rodríguez, noveno clasificado, por lo que el conjunto costasoleño suma tres goles en total.

Los equipos con más presencia

Además del Málaga, varios equipos repiten protagonismo en la selección de LaLiga. Es el caso del Almería, Las Palmas, Deportivo, Racing de Santander y Mirandés.

Las Palmas aparece con tantos de Enrique Clemente y Kirian Rodríguez; el Deportivo, con Mario Soriano y Yeremay Hernández; el Racing, con Iñigo Vicente y Asier Villalibre; y el Mirandés, con Fer Medrano y Carlos Fernández.

El Castellón no sufrió ninguno de los mejores goles

Una de las curiosidades del listado es que el Castellón no aparece como víctima de ninguno de los 20 mejores goles escogidos por LaLiga. Ni Amir Abedzadeh, que jugó al inicio de la temporada, ni Romain Matthys, titular durante buena parte del curso, figuran bajo palos en las acciones seleccionadas.

Duk, ganador del mejor gol de Segunda

El primer puesto del ránking ha sido para Luís Henriques de Barros Lopes, más conocido como Duk, delantero del Leganés. Su lanzamiento de falta directa ante el Andorra, un misil a la escuadra, ha sido elegido como el mejor gol de la temporada en Segunda División.

El tanto supuso el 0-1 en Andorra, en un partido que terminó con victoria del Leganés por 1-2. En este caso, la elección sí parece contar con un reconocimiento prácticamente unánime.