CD Castellón | El Almería hace oficial el fichaje de Brian Cipenga, que volverá al SkyFi Castalia con Chirino... y Nico Melamed

Era un secreto a voces y ya es oficial. Brian Cipenga (11/03/1998) es nuevo jugador de la UD Almería y deja el CD Castellón después de dos temporadas en el conjunto albinegro. El extremo llegó al Skyfi Castalia en el verano de 2024, en el primer curso del proyecto de Haralabos Voulgaris en LaLiga Hypermotion. Sus primeros meses no fueron nada sencillos y apenas tuvo continuidad, pero en la segunda parte de la temporada empezó a ganar protagonismo con Johan Plat, cerrando el curso con tres goles y una asistencia, dando muestras de lo que podía dar.

El verdadero salto llegó en la temporada 2025/26. Cipenga se convirtió entonces en una de las figuras del Castellón, un futbolista determinante por su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper partidos desde la banda izquierda. Sus números explican su impacto: seis goles y nueve asistencias. Fue uno de los jugadores más importantes para que el equipo albinegro alcanzara la promoción de ascenso a Primera División, aunque finalmente no pudo disputarla al marcharse al Mundial.

Brian Cipenga, nuevo jugador de la UD Almería. / CD CASTELLÓN

Al Almería, rival en semifinales

Cipenga firma ahora por el Almería, precisamente el equipo que eliminó al Castellón en la semifinal del play-off. De no haber estado en el Mundial, el extremo habría podido enfrentarse al que poco después iba a convertirse en su nuevo club. No fue así. Tras finalizar contrato con la entidad albinegra, el atacante se compromete con el conjunto andaluz para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029, con opción a otra.

La jugada, eso sí, no le ha salido completamente redonda en lo deportivo. Cipenga firma un buen contrato con uno de los clubes con más músculo económico de Segunda División, pero seguirá jugando en la misma categoría después de que el Almería perdiera la final del ascenso ante el Málaga. De este modo, el próximo curso volverá al SkyFi Castalia, aunque lo hará como rival.

Junto a Chirino... y Melamed

El caso de Cipenga recuerda, en parte, al de Daijiro Chirino. Si este verano el extremo se marcha libre al Almería, el pasado curso fue el lateral quien puso rumbo al conjunto andaluz, aunque en su caso dejó en las arcas del Castellón alrededor dos millones de euros. Chirino ya regresó esta temporada dos partidos y fue recibido con algunos abucheos por parte de la grada.

Imagen de la provocación de Melamed a Barri y Camara tras el tercer gol del Almería. / LaLigaTV Hypermotion

Ahora ambos volverán a compartir vestuario en el Almería, donde también continúa Nico Melamed, siempre que no salga este verano. El mediapunta dejó una de las imágenes más comentadas de la eliminatoria al celebrar el gol del conjunto andaluz en la cara de Cámara, un gesto que no sentó nada bien al albinegrismo. El próximo curso, el Castellón-Almería se presenta un duelo apasionante...