Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia

Mi hijo es un niño cualquiera. Zurdito, simpático y guapete, pero un niño cualquiera. Uno de tantos niños y niñas de Castellón que al acudir de manera habitual al SkyFi Castalia eligió como ídolo a Álex Calatrava. Hace unos días, mi hijo subió de la piscina con una pregunta: «¿Es verdad que se va Cala?». Lo noté de veras preocupado, así que le mentí y le dije que no, y lo hice sabiendo que lo más probable es que no pueda sostener la mentira durante todo el verano.

Porque lo más probable es que Cala se marche del SkyFi Castalia. Cuando eso ocurra, mi hijo y yo tendremos una charla trascendental en la terraza. Me preparo para explicarle algo quizá difícil de entender, para un niño, pero una verdad racional y contable: el adiós de su ídolo es una buena noticia.

Los niños y los grandes; todos. Más pronto que tarde, el albinegrismo deberá acostumbrarse: el CD Castellón es y será un club vendedor. Y cada ídolo que se marche (cada venta millonaria) no será un síntoma de debilidad. Al contrario: cada venta significará que el método funciona.

Esta es, de hecho, la única manera de crecer en el fútbol español actual, cuyas normas financieras impiden un mecenazgo clásico. El Castellón parte con desventaja de ingresos no deportivos respecto a la mayoría de sus rivales, por lo que necesita vender para reducir las distancias, sin trampas.

Otro verano de récords

El verano pasado, el primero con Haralabos Voulgaris en el fútbol profesional, el club albinegro destrozó récords. Firmó las ventas más caras de su historia. Primero, vendió a Raúl Sánchez al Necaxa por una cifra ligeramente superior al millón de euros, destronando del top a Álvaro Fidalgo. Pocas semanas después, traspasó a Daijiro Chirino al Almería por dos millones, estableciendo un nuevo récord. Hoy ya sabemos que durará poco.

Daijiro Chirino, durante la celebración del ascenso del CD Castellón de 2024. / KMY ROS

A lo largo de la historia, y en diferentes etapas, el Castellón ha vendido a sus jugadores más valorados. La diferencia con el periodo actual es lo que hace con el dinero de las ventas. Lo que ingresa el club no se emplea ni para tapar agujeros ni para un lucro personal ni para seguir tirando. Lo que ingresa el club se reinvierte en nuevos fichajes que, a su vez, aspiran a convertirse en las siguientes grandes ventas para seguir escalando.

En la rueda, existe un proyecto a largo plazo y un propósito claro. Los movimientos de mercado responden a un plan. El modelo de crecimiento del CD Castellón es conocido: detectar talento infravalorado (asido al big data), ficharlo y desarrollarlo (infraestructura, tecnología, seguimientos individualizados), aprovecharlo mientras vista de albinegro y venderlo por el precio adecuado (aumentando así el límite salarial, de paso).

Porque todo el mundo en el Castellón tiene su precio adecuado. Así funcionan y así han crecido todos los clubs europeos pioneros en el uso del dato, y así funciona y crece el CD Castellón, año tras año.

Alta rotación

En el inicio de la semana, se despidió del club el capitán Salva Ruiz. Era el único futbolista previo a la llegada de Voulgaris (2022). En la plantilla solo quedan cuatro de los futbolistas que lograron el ascenso a Segunda en 2024: Alberto, Douglas, Suero y Raúl Sánchez (de vuelta tras la aventura mexicana).

Esta alta rotación de jugadores está siendo una de las claves del crecimiento del equipo, que cada año ha mejorado la clasificación del anterior. El rendimiento no se está viendo afectado por varios motivos: los cambios se introducen de manera gradual, en dosis asumibles de ventana en ventana de mercado, y por encima de los nombres existe una idea de juego innegociable que sirve de hilo en el vestuario y otorga la continuidad necesaria.

Un destino atractivo

Este paisaje ha convertido al CD Castellón en un destino atractivo para los futbolistas y sus representantes. Es un club que sabe fichar, pero fichar es relativamente fácil en el fútbol. La diferencia con otras entidades es que el Castellón sabe vender. Así, es más sencillo que el interés del colectivo y del jugador coincida. Los futbolistas saben que en el Castellón van a mejorar, primero, y que van a poder dar otro salto después en su carrera, por un precio justo, si así lo desean.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

En ese contexto, el Castellón no solo batió sus récords de ventas el verano pasado. También superó el de compras. El dinero recolectado lo destinó en la adquisición de Fabrizio Brignani (un millón de euros) y Adam Jakobsen (1,8). Cifras que pronto quedarán pequeñas.

Así las cosas, será más fácil asumir el dolor infantil y emocional del adiós de un ídolo como Cala (que llegó gratis y dejará cinco millones en las arcas). Quizá sea hasta sano: el método invita a idolatrar un escudo, unos colores. A nosotros.