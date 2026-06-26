Awer Mabil, sin debutar en el Mundial, tendrá otra oportunidad para hacer historia con el CD Castellón

Se está haciendo de rogar. La Copa del Mundo comenzó con dos jugadores del CD Castellón que podían hacer historia, ya que nunca un futbolista ha jugado un Mundial mientras militaba en el club orellut. Pero hasta la fecha, ni Brian Cipenga con la RD del Congo ni Awer Mabil con Australia han disputado un solo minuto. Además, el Almería anunció ayer la contratación de Cipenga.

Así las cosas, las miradas del albinegrismo están puestas en Mabil. Aunque el futbolista australiano del Castellón todavía no ha disputado ningún minuto en la Copa del Mundo 2026, la clasificación de Australia para la ronda de dieciseisavos de final le abre una nueva ventana para estrenarse en el torneo más importante del fútbol internacional y, de paso, hacer historia en albinegro.

A los dieciseisavos

Australia selló su pase a la fase eliminatoria tras empatar sin goles frente a Paraguay y finalizar en la segunda posición del Grupo D. El combinado oceánico afrontará ahora un nuevo partido a vida o muerte en los cruces, una cita en la que Mabil confía en poder tener protagonismo después de no haber participado todavía en ninguno de los encuentros de la fase de grupos.

Todavía no conoce el rival: pasa como segundo de grupo y se enfrentará el viernes 3 de julio, a las 20.00 horas, contra el segundo del grupo G (el de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda).

Los australianos celebran el pase. / Jason Henry / EFE

Si finalmente debuta, Mabil hará historia para el club albinegro. El internacional australiano se convertiría en el primer futbolista que disputa un Mundial mientras pertenece a la plantilla del Castellón, un hito inédito para la entidad del SkyFi Castalia. Mabil ya participó activamente en el Mundial de Catar, pero entonces no pertenecía a la disciplina albinegra.

El caso de Cipenga

La historia podría haber tenido incluso un segundo protagonista relacionado con el Castellón. El extremo Brian Cipenga también mantiene opciones de disputar minutos en el Mundial con la selección de la República Democrática del Congo, que todavía conserva posibilidades de avanzar en el torneo.

Sin embargo, el ha cambiado de destino y es nuevo jugador de la UD Almería. Quizá, federativamente, al acabar contrato con el Castellón para el 30 de junio, pueda contar como albinegro, pero eso ya depende del criterio de cada cual.

Por si acaso, todas las miradas en clave albinegra se centran ahora en Mabil. Cada vez las oportunidades son menores.