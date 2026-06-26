El Castellón, protagonista del récord histórico de audiencia de LaLiga Hypermotion: ¿Cómo ha contribuido?

El Castellón no solo ha crecido sobre el césped. También lo ha hecho en el escaparate audiovisual del fútbol español. La LaLiga Hypermotion 2025/2026 ha cerrado la temporada con los mejores datos de audiencia del actual ciclo audiovisual, siendo el conjunto albinegro una parte directa de ese impulso al estar presente en un play-off de ascenso histórico.

La competición ha reunido más de 27,6 millones de espectadores acumulados en España, lo que supone un crecimiento del 59% respecto a la temporada anterior y marca un nuevo máximo histórico en el actual ciclo audiovisual. Un salto que confirma la consolidación de LaLiga Hypermotion como uno de los productos con mayor evolución dentro del fútbol español.

El Castellón, dentro del play-off más visto

El dato tiene una lectura especialmente relevante en clave albinegra. El Castellón ha estado en ese play-off de ascenso que se ha convertido en el más visto del actual ciclo audiovisual, con más de 1,8 millones de espectadores acumulados.

La presencia del equipo orellut en la pelea por subir a Primera División ha colocado al club en uno de los escaparates de mayor impacto de la temporada. El Castellón, por tanto, no solo ha sido protagonista deportivo de una campaña de crecimiento, sino también parte del récord de seguimiento de una Segunda División cada vez más potente.

Resumen de los datos de LaLiga Hypermotion. / LALIGA

Un reflejo del crecimiento del proyecto albinegro

La participación del Castellón en el play-off refuerza una idea clara: el club ha ganado peso competitivo, mediático y televisivo. Estar en la fase decisiva de una categoría que bate récords de audiencia supone un salto de exposición para una entidad que ha vuelto a conectar con grandes escenarios del fútbol profesional.

El crecimiento del Castellón se mide en resultados, en ambición deportiva y también en visibilidad. En una temporada en la que LaLiga Hypermotion ha ampliado su seguimiento, la aparición del conjunto albinegro en el tramo más decisivo del curso multiplica su presencia ante aficionados, operadores y plataformas. Un nuevo respaldo a la ambición de Haralabos Voulgaris.

Una Segunda División cada vez más seguida

La temporada 2025/2026 ha confirmado la evolución sostenida de LaLiga Hypermotion como producto audiovisual. La competición ha ofrecido 468 partidos repartidos en 42 jornadas de fase regular y cuatro jornadas de play-off, con casi 11 meses de fútbol entre agosto y junio.

Ese calendario largo, unido a la igualdad de la categoría, ha permitido mantener el interés durante todo el curso. La lucha por el ascenso, el play-off y la permanencia se mantuvo viva hasta las últimas semanas, con una competición marcada por la emoción y la incertidumbre.

La fase regular también bate registros

El récord no se explica únicamente por los partidos decisivos. La fase regular de LaLiga Hypermotion también alcanzó su mejor dato de las últimas cuatro temporadas, con una audiencia media de 46.553 espectadores por partido.

Además, 180 encuentros superaron los 50.000 espectadores, una cifra que refleja que el interés por la categoría no se concentró solo en los grandes duelos o en las eliminatorias por el ascenso, sino que se extendió durante toda la temporada.

El play-off, el gran escaparate

El play-off de ascenso volvió a confirmar su capacidad para atraer audiencias masivas. Las eliminatorias reunieron más de 1,8 millones de espectadores acumulados, convirtiéndose en el play-off más visto del actual ciclo audiovisual.

Las semifinales superaron por primera vez el millón de espectadores, mientras que la final registró el mejor dato del ciclo. El partido decisivo por el ascenso entre la UD Almería y el Málaga CF alcanzó más de 482.800 espectadores, convirtiéndose en el encuentro más visto de LaLiga Hypermotion en las últimas cuatro temporadas.

Una persona sintoniza los canales de una televisión, en una foto de archivo. / Europa Press

Un producto más accesible para el aficionado

Uno de los factores que explica este crecimiento es el modelo de distribución de LaLiga Hypermotion, con presencia en más de 25 operadores. Esta mayor capilaridad ha ampliado los puntos de acceso para los aficionados y ha permitido que la competición llegue a nuevos públicos.

La combinación de una competición igualada, un calendario de largo recorrido y una distribución más accesible ha impulsado el mejor rendimiento audiovisual del ciclo. Y en ese contexto, el Castellón aparece como uno de los clubs que ha formado parte del momento de mayor impacto de la temporada.

Principales datos de audiencia de LaLiga Hypermotion 2025/2026

27,6 millones de espectadores acumulados en España.

en España. 59% de crecimiento respecto a la temporada 2024/2025.

respecto a la temporada 2024/2025. 22,8 millones de espectadores en televisión de pago .

. 46.553 espectadores de audiencia media por partido en fase regular.

por partido en fase regular. 180 partidos por encima de los 50.000 espectadores .

por encima de los . Más de 1,8 millones de espectadores en el play-off de ascenso.

en el play-off de ascenso. 482.800 espectadores en el partido decisivo por el ascenso, el más visto del actual ciclo audiovisual.

El valor añadido para el Castellón

Para el Castellón, haber estado en el play-off de ascenso más visto supone mucho más que una marca estadística. Significa formar parte del crecimiento de una competición que cada vez tiene más presencia, más seguimiento y mayor valor audiovisual.

El club albinegro ha competido en el tramo de mayor visibilidad de una temporada récord. Y esa exposición confirma que el proyecto orellut ha entrado en una dimensión superior dentro del fútbol profesional español.