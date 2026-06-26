El fichaje de Juanjo Nieto por el Castellón, en cinco claves: lo que supone el regreso de un canterano

El regreso de Juanjo Nieto al CD Castellón, el mismo día en que la UD Almería ha anunciado la incorporación de Brian Cipenga, tiene una lectura emocional evidente, pero también un peso deportivo inmediato. El lateral derecho castellonense vuelve al club en el que se formó, a la ciudad en la que nació y al estadio que siempre sintió como propio. Pero no lo hace como un simple guiño sentimental: llega en plenitud competitiva, después de proclamarse campeón liguero en Eslovenia con el Celje, y para reforzar una posición que durante la última temporada quedó demasiado condicionada por la falta de especialistas.

Estas son las cinco claves del fichaje de Juanjo Nieto por el Castellón.

1. Refuerza una posición que necesitaba competencia real

El lateral derecho era una de las demarcaciones que el CD Castellón necesitaba apuntalar de cara al nuevo curso. Durante la pasada temporada, Jérémy Mellot fue prácticamente la única pieza específica para esa posición, lo que obligó a Pablo Hernández a buscar soluciones de emergencia cuando el francés no estuvo disponible, primero por sanción y en las últimas jornadas, incluyendo el play-off, por lesión.

El caso más evidente fue el de Beñat Gerenabarrena, un centrocampista que tuvo que actuar en el costado derecho por necesidades del guion. Esa reubicación explicó una carencia estructural de la plantilla: el Castellón necesitaba otro lateral de garantías para sostener su idea de juego sin tener que desplazar futbolistas de otras zonas.

Con Juanjo Nieto, el equipo gana un especialista. Un jugador de recorrido, oficio y experiencia para competir por el puesto, elevar el nivel interno y dar más recursos a Pablo Hernández.

Juanjo Nieto en el SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

2. Vuelve un jugador formado en la cantera albinegra

El fichaje también tiene una carga simbólica importante. Juanjo Nieto regresa al CD Castellón como futbolista formado en la cantera albinegra, después de una larga trayectoria lejos de casa para construir su carrera profesional.

Su vuelta conecta con una sensibilidad muy reconocible para la afición: la del jugador de Castellón que vuelve a vestir de albinegro con madurez, recorrido y sentimiento de pertenencia. No es solo una incorporación más al mercado, sino el regreso de un futbolista que entiende el club desde dentro.

“Tengo muchos sentimientos. He llevado mucho tiempo esperando este momento, siempre he querido volver a la que es mi casa, de la que me tuve que ir hace muchos años para seguir con mi carrera. Ahora me siento en una nube. No sé si soy consciente aún de que voy a jugar en mi ciudad, mi estadio, con el club de mi vida, así que solo puedo decir que estoy inmensamente feliz”, señala Juanjo Nieto en declaraciones facilitadas por el club.

3. Llega en plenitud tras ser campeón en Eslovenia

El Castellón no incorpora a un jugador de vuelta, sino a un futbolista en un momento competitivo alto. Juanjo Nieto llega tras proclamarse campeón en Eslovenia con el Celje, donde ha sido una pieza importante y ha vivido una etapa de crecimiento en un contexto europeo. Ha participado de forma brillante en la Conference League con unos cuartos de final en la 2024/2025 y unos octavos en la 2025/2026.

Además, el lateral castellonense viene de firmar uno de los goles más destacados del campeonato esloveno, una acción que refuerza su perfil de jugador con llegada, confianza y capacidad para aparecer en campo contrario.

Esa plenitud es una de las claves del movimiento. Nieto vuelve a casa con 31 años, experiencia acumulada y un bagaje que puede ser especialmente útil en una categoría tan exigente como la Segunda División.

4. Encaja en una idea ambiciosa y ofensiva

El perfil de Juanjo Nieto encaja con un Castellón que quiere seguir creciendo desde una propuesta reconocible. El equipo de Pablo Hernández ha construido buena parte de su identidad a partir del balón, la valentía y la presión alta; y para ese tipo de fútbol los laterales tienen un papel determinante.

Nieto puede aportar profundidad, energía, experiencia y lectura táctica. No solo llega para defender una banda, sino para ayudar al equipo a sostener ataques largos, activar la amplitud y dar continuidad al juego por fuera.

Su propio mensaje va en esa línea de ambición. “Esta es una de las categorías más difíciles de Europa pero se están haciendo bien las cosas, hay un estilo de juego que es la clave para aspirar al objetivo que todos queremos y no tengo duda que voy a jugar en Primera División con el Castellón”, asegura.

La frase no es menor. El fichaje llega acompañado de un discurso claro: el Castellón quiere mirar arriba y Juanjo Nieto vuelve convencido de que puede formar parte de ese salto.

5. Une identidad, experiencia y hambre competitiva

La incorporación de Juanjo Nieto tiene valor porque reúne tres factores que no siempre coinciden en un fichaje: identidad, rendimiento y ambición. Es de Castelló, de Rafalafena para más señas (el mismo barrio de Pablo Hernández), conoce el significado emocional del club, llega tras competir fuera de España y aterriza en un proyecto que no se conforma. Él, que tuvo que irse forzado por las circunstancias en aquel Castellón de David Cruz. Dejémoslo ahí.

Para la plantilla, supone sumar un lateral derecho contrastado. Para el vestuario, un jugador con recorrido y carácter. Para la afición, el regreso de un canterano que vuelve al SkyFi Castalia con la ilusión intacta.

El CD Castellón gana fondo de armario, competencia y un futbolista que puede tener impacto inmediato en una posición clave.

Juanjo Nieto vuelve a casa, pero lo hace con una idea clara: que su regreso no sea solamente una historia bonita, sino una pieza útil para acercar al club al objetivo que persigue.

Además, mitiga la marcha de un jugador tan importante como Cipenga.