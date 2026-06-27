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Afición | La peña Resistència Orellut celebra en su noveno aniversario

El colectivo de aficionados albinegros se citó en Benicàssim

La peña Resistència Orellut, de almuerzo.

La peña Resistència Orellut, de almuerzo. / .

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David Oliver

Castellón

Uno de los colectivos de referencia en la afición albinegra, la peña Resistència Orellut, celebró este sábado en el Restaurante Alameda 55, en Benicàssim, un animado almuerzo con motivo de su noveno aniversario.

Fundada en 2017, aún en los tiempos difíciles del club castellonense en la Tercera División, y presidida por Paco Marco, la peña reunió a un buen número de aficionados orelluts que hicieron balance de la recién terminada temporada del CD Castellón y miran al futuro con lógica ilusión.

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