CD Castellón | Los años felices de Juanjo Nieto en el Rafalafena: «Se iba de todos, hacía lo que quería»

«Él quería jugar y aquí jugaba todo lo que quería». Él es Juanjo Nieto, el reciente fichaje del CD Castellón. Aquí es el CF Rafalafena, popular club de la capital de la Plana. Y la frase la dice Juan Jiménez, uno de sus directivos y hombre de la casa, que conoce a Juanjo «de toda la vida», como casi todos en el barrio.

Juan José Nieto Zarzoso nació en Castellón el 3 de octubre de 1994. Fue un niño inquieto que creció pegado a una pelota. Era el mejor de su clase, el mejor de su curso y también el mejor del curso de los mayores. Juanjo quemaba las zapatillas regateando en el patio del colegio, el Bernat Artola, y al salir de allí seguía dándole a la pelota junto a su hermano Javi, en los campitos de Rafalafena, si no había entrenamiento, una tarde tras otra.

Uno de esos niños que jugaba con y contra Juanjo Nieto era Alejandro Jiménez, Jim, que es el hijo de Juan Jiménez. También es más cosas: Jim jugó y entrenó en el Rafalafena y después progresó como técnico formativo en la cantera del CD Castellón, donde incluso llegó a dirigir al primer equipo durante varios partidos en la primera temporada de la era Voulgaris.

Ahora, Jim responde a Mediterráneo desde Malasia, donde lleva año y medio trabajando para el Johor Darul Ta’zim, el club de referencia de la zona. Habla como amigo y excompañero de Juanjo Nieto. «Nos conocemos desde los tres o cuatro años», dice Jim. «Yo ya jugaba con su hermano, que tiene un año más y también era muy bueno. Juanjo siempre jugaba con los mayores porque estaba muy por encima de los demás», relata.

Juanjo Nieto, con el Rafalafena / Cedida por Jim

Ese niño adelantado a su edad empezó a jugar de verdad en el prebenjamín del Rafalafena. «Enseguida se fue al Castellón», recuerda Juan, el mayor de los Jiménez: «Se iba de todos, hacía lo que quería y era muy competitivo desde niño. Se veía que aquí iba a durar poco».

Ese primer paso por la cantera del CD Castellón duró varias temporadas. Ya en el fútbol 11 y en edad cadete, tras un paso breve por el Roda, Juanjo volvió al Rafalafena. «Él se iba a ir a otro equipo, pero le convencimos el último día del plazo, un viernes por la tarde a última hora, para que jugara con nosotros», rememora Juan. «Como aquí jugaban sus amigos fue más fácil de convencer».

Pasión por el fútbol

Ese regreso al Rafalafena con sus amigos (los de siempre, los de antes, los de ahora) sirvió a Juanjo para tomar impulso, canalizar su ambición y construir su propio camino. Tanto Juan como Jim señalan una figura clave en el proceso: Pepe Zaera. «Habló mucho con él, estuvo muy encima como entrenador y como educador y le sacó todo el rendimiento», dice Juan. «Pepe es un enamorado del fútbol y nos transmitió a todos esa pasión, también a Juanjo, que era un loco del fútbol desde niño», añade Jim, que compartió vestuario con Juanjo durante esos años clave en el Rafalafena: «Pepe nos hizo disfrutar muchísimo con el fútbol y se implicaba también más allá del fútbol».

En aquellos años, Juanjo «se lo tomó en serio». Empezó a demostrar fuera del campo esa «determinación» que siempre había mostrado dentro. «Decide que quiere ser realmente futbolista, aun sabiendo que era muy difícil, y lo ha conseguido y nadie la ha regalado nada», afirma Juan.

«Para el Rafalafena tenerlo era una bendición», señala Jim. Juanjo estaba a otro nivel. En aquella temporada del regreso, siendo juvenil de primer año, juega como segundo punta o extremo para el Juvenil B (logra un ascenso), para el Juvenil A (otro ascenso) y para el amater (consigue el objetivo de la permanencia). Por si fuera poco, ayudaba a entrenar un prebenjamín. «Adaptamos los horarios para que pudiera jugar con todos. Físicamente ya era una bestia», comenta Juan sobre aquellas campañas felices: «Y esos niños del prebenjamín ya son cadetes o juveniles y aún le guardan cariño».

Juanjo Nieto, con uno de sus equipos en el Rafalafena. / Cedida por Jim

Ese amor por el fútbol y ese físico privilegiado propician el alumbramiento de su segunda etapa en el Castellón. Juanjo recala en el Juvenil A de División de Honor. Con compañeros como Charlie Meseguer, Rubén Fortuño, Sergi Segura, Borja Vicent, Carlos Sabater, Marc Albalat o David Colomer, entre otros, Juanjo destaca sobre todo cuando un cambio de sistema del nuevo entrenador, Jorge Peris, potencia sus virtudes atacantes. Con 18 años, Juanjo llega a debutar con el primer equipo en Tercera División y disputa tres partidos de Liga en diciembre del 2012 (Eldense en casa, y Utiel y Catarroja fuera). También participa en la siguiente pretemporada de los mayores, antes de marcharse al filial del Valladolid.

Pero esa es otra historia, que siguió después por el Atlético Baleares, el Mallorca, el Hércules, el Oviedo, el Almería, el Huesca y el Celje esloveno, con el que ha jugado Conference por Europa. Esta es la historia del Rafalafena, que ha vivido «con orgullo», en palabras de Juan, toda esa carrera profesional de Juanjo: «Se la merece, porque además de buen jugador es una bellísima persona».

El encaje futbolístico

Además de la parte emocional que conlleva el regreso de Juanjo Nieto al fútbol castellonense, el fichaje está cargado de razones futbolísticas. Jim considera que Juanjo puede maridar «muy bien» con la idea de juego del entrenador Pablo Hernández (otro, como su ayudante Sergi Ripollés, con pasado en el Rafalafena). «Defensivamente ha crecido mucho», indica Jim sobre Juanjo, que dejó atrás ese pasado como hombre de ataque para hacer carrera profesional como lateral derecho.

«El último año en el Celje también ha jugado de carrilero, incluso por la izquierda, y en el Huesca a veces lo hizo de tercer central», añade Jim sobre el Juanjo futbolista. «Aporta mucho ofensivamente. El cambio de ritmo, los primeros metros de arrancada... Es muy fuerte físicamente y eso le permite ganar muchos duelos y disputas. Tiene mucho carácter, es valiente, defiende hacia adelante y destaca en equipos ofensivos», desarrolla Alejandro Jiménez.

«Su vuelta es una noticia increíble para el Castellón a todos los niveles, no solo por tener a alguien de la casa que sepa lo que significa el club. En el estilo de juego encaja a la perfección», finaliza Jim. También es una noticia especial para el Rafalafena, que se cuelga con honor una bonita medalla.