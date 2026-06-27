Espanyol-Castellón | Monchi se pronuncia sobre Álex Calatrava

El futuro de Álex Calatrava parece cada vez más lejos del SkyFi Castalia. El director general deportivo del Espanyol, Monchi, ha confirmado públicamente que el club blanquiazul está negociando con el CD Castellón para incorporar al futbolista catalán este verano.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, el dirigente perico fue preguntado por el conocido interés del Espanyol por el jugador albinegro: "La dirección deportiva y el cuerpo técnico estamos de acuerdo, también la propiedad. Creo que le puede venir bien el estilo de Manolo (González, el entrenador). Estamos hablando con el Castellón para llegar a un acuerdo".

Las palabras de Monchi suponen la confirmación oficial de una operación que lleva semanas en marcha. El Espanyol, según han publicado diferentes medios catalanes, tiene un acuerdo con el futbolista y ahora centra sus esfuerzos en alcanzar una entente con el Castellón para evitar tener que acudir al pago íntegro de la cláusula de rescisión.

El 1 de julio

Uno de los factores clave de la negociación es el cambio en la cláusula de rescisión del jugador. Según diversas fuentes, a partir del próximo 1 de julio, la cantidad necesaria para liberar a Cala pasará de 10 a 5 millones de euros, una reducción contemplada en su contrato al no haberse producido el ascenso del Castellón a Primera División.

Calatrava intenta irse de Chirino. / AGENCIAS

En caso de concretarse la operación, los 5 millones convertirán a Cala en la venta más elevada en la historia del CD Castellón. Y con mucha diferencia. El récord lo registró Daijiro Chirino el verano pasado, con los dos millones que pagó por él el Almería.

La gran referencia ofensiva

La posible salida de Calatrava supondría la marcha de uno de los futbolistas más determinantes de la temporada en el SkyFi Castalia. El mediapunta ha firmado una campaña sobresaliente con la camiseta albinegra, convirtiéndose en uno de los jugadores más decisivos de Segunda División. Durante el curso 2025/26 disputó 43 partidos oficiales, fue titular en 42 de ellos y anotó 15 goles, cifras que despertaron el interés de varios clubes del fútbol español, como ya ocurriera el pasado verano, aunque finalmente renovó por el Castellón.

Más allá de los números, Álex Calatrava se ha consolidado como el principal generador ofensivo del Castellón gracias a su capacidad para actuar entre líneas, llegar desde segunda línea al área y aparecer en momentos decisivos. Con ocho asistencias, su rendimiento le convirtió en una de las grandes revelaciones de la categoría y en una pieza imprescindible para el conjunto castellonense que dirige Pablo Hernández.

El primer fichaje de la era Monchi

Todo apunta a que Cala está llamado a convertirse en el primer gran movimiento del nuevo proyecto deportivo del Espanyol. La llegada de Monchi ha supuesto un cambio en la estructura deportiva del club catalán y el todavía jugador del Castellón aparece como una de las prioridades absolutas para reforzar la plantilla de Manolo González. El Castellón, que fichó a Cala a coste cero hace dos años, deberá salir al mercado en busca de un reemplazo.