Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Interés por los delanteros albinegros

VAYA JUEVES... CON UN BOMBAZO | El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con Juanjo Nieto para su incorporación al conjunto albinegro. El lateral llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2029.

Juanjo se crió en las categorías inferiores del CD Castellón antes de iniciar, en 2013, un largo viaje por el fútbol español. Su primera parada fue el filial del Real Valladolid, donde firmó un ascenso de Tercera a Segunda B. En 2015 recaló en el Atlético Baleares para disputar una temporada completa en la categoría de bronce, y en la 16/17 dio un paso más en el RCD Mallorca, donde además se estrenó con el primer equipo bermellón con siete partidos en Segunda División.

Su gran salto de madurez llegó en el Hércules CF. Entre 2017 y 2019 fue amo y señor del lateral derecho, disputando 78 partidos en dos campañas sobresalientes en las que el conjunto alicantino se quedó muy cerca del ascenso a Segunda. Aquel rendimiento le abrió las puertas del fútbol profesional: en 2019 fichó por el Real Oviedo, donde encadenó dos temporadas en Segunda División sumando en 60 partidos tres goles y cinco asistencias.

El recorrido del lateral por la categoría de plata no se detuvo ahí. En el verano de 2021 se incorporó a la UD Almería, con la que disputó 18 encuentros, y posteriormente vivió dos temporadas en la SD Huesca, donde acumuló otros 42 partidos. Una trayectoria que le convierte en un futbolista profundamente conocedor de una categoría tan exigente como la que afronta por tercer año consecutivo el conjunto albinegro.

Sus dos últimas temporadas, además, son la mejor carta de presentación de su momento físico. En el Celje, de la Primera División de Eslovenia, ha firmado en 87 partidos ocho goles y siete asistencias, destacando la participación en la Conference League con unos cuartos de final en la 24/25 y unos octavos en la 25/26.

Hoy, 13 años después, Juanjo Nieto cierra el círculo y vuelve a casa.