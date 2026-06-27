Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Interés por los delanteros albinegros

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Álvaro García, justo después de anotar frente al Córdoba.

Álvaro García, justo después de anotar frente al Córdoba. / LALIGA

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Redacción

Redacción

Castellón

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.

La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. La última salida confirmada, la del capitán Salva Ruiz. Se suma a la vuelta de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.

Este jueves, 25 de junio del 2029, se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería.

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