En Directo
Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Interés por los delanteros albinegros
Entra para acceder a toda la información en torno al verano albinegro sobre entradas, salidas...
Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.
El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.
La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. La última salida confirmada, la del capitán Salva Ruiz. Se suma a la vuelta de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.
Este jueves, 25 de junio del 2029, se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería.
Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.
El caso Calatrava sigue adelante. Hoy, en una entrevista concedida a La Vanguardia, Monchi fue preguntado por el conocido interés del Espanyol por el jugador albinegro: "La dirección deportiva y el cuerpo técnico estamos de acuerdo, también la propiedad. Creo que le puede venir bien el estilo de Manolo (González, el entrenador). Estamos hablando con el Castellón para llegar a un acuerdo".
Además, según La Nueva España (periódico también del mismo grupo editorial que Mediterráneo), el Real Oviedo sigue interesado en Ousmane Camara.
Buen finde! Según El Periódico de Aragón, el Real Zaragoza está interesado en el delantero del CD Castellón, Álvaro García.
Además del conjunto maño, que ha descendido a Primera RFEF, otros equipos incluso de Segunda estarían interesados en el futbolista, ya sea para una cesión o para salir traspasado.
VAYA JUEVES... CON UN BOMBAZO | El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con Juanjo Nieto para su incorporación al conjunto albinegro. El lateral llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2029.
Juanjo se crió en las categorías inferiores del CD Castellón antes de iniciar, en 2013, un largo viaje por el fútbol español. Su primera parada fue el filial del Real Valladolid, donde firmó un ascenso de Tercera a Segunda B. En 2015 recaló en el Atlético Baleares para disputar una temporada completa en la categoría de bronce, y en la 16/17 dio un paso más en el RCD Mallorca, donde además se estrenó con el primer equipo bermellón con siete partidos en Segunda División.
Su gran salto de madurez llegó en el Hércules CF. Entre 2017 y 2019 fue amo y señor del lateral derecho, disputando 78 partidos en dos campañas sobresalientes en las que el conjunto alicantino se quedó muy cerca del ascenso a Segunda. Aquel rendimiento le abrió las puertas del fútbol profesional: en 2019 fichó por el Real Oviedo, donde encadenó dos temporadas en Segunda División sumando en 60 partidos tres goles y cinco asistencias.
El recorrido del lateral por la categoría de plata no se detuvo ahí. En el verano de 2021 se incorporó a la UD Almería, con la que disputó 18 encuentros, y posteriormente vivió dos temporadas en la SD Huesca, donde acumuló otros 42 partidos. Una trayectoria que le convierte en un futbolista profundamente conocedor de una categoría tan exigente como la que afronta por tercer año consecutivo el conjunto albinegro.
Sus dos últimas temporadas, además, son la mejor carta de presentación de su momento físico. En el Celje, de la Primera División de Eslovenia, ha firmado en 87 partidos ocho goles y siete asistencias, destacando la participación en la Conference League con unos cuartos de final en la 24/25 y unos octavos en la 25/26.
Hoy, 13 años después, Juanjo Nieto cierra el círculo y vuelve a casa.
Oficial. Brian Cipenga, al Almería. El jugador, inmerso en el Mundial con la República Democrática del Congo, ha sido anunciado ya por los verdugos de los albinegros en el play-off.
Un jugador que suena. Según Ángel García, alias Cazurreando, el Castellón tendría atado a Iñigo Córdoba, extremo izquierdo del Burgos.
Confirmación en el banquillo del filial. El CD Castellón ha anunciado la incorporación de Juan Casajús como nuevo entrenador del CD Castellón B para la temporada 2026/27.
Casajús llega tras dirigir durante la segunda mitad de la pasada campaña al Utebo FC, equipo al que llevó a disputar los playoffs de ascenso a Primera Federación, quedándose a las puertas de la final. Previamente, el técnico de Zaragoza desarrolló su trayectoria como segundo entrenador en el propio Utebo FC, así como en el CD Arenteiro y el CD Teruel.
José Albert, que estaba cedido en el Ibiza, regresa al CD Castellón. Renueva por una temporada y buscará un hueco en el primer equipo.
Toda la información en este enlace.
Noticia en la cantera. El club anuncia que Luis Cubedo seguirá al frente del Juvenil A.
También va tomando forma la pretemporada, con los primeros amistosos confirmados. Rivales de Primera y Segunda División.
- El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
- La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia
- Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo
- Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo