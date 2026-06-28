El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait

Haralabos Voulgaris ha llevado al Castellón donde está por la suma de muchas originales y arriesgadas decisiones. No es un dirigente al uso, como tampoco lo son sus elecciones. La última, la apuesta de Juan Casajús para el banquillo del filial del CD Castellón, después de que el entrenador aragonés, hace unos meses, se convirtiera en viral. Tanto, que se habló de él hasta en países tan remotos como Kuwait, además de recibir comparaciones con el mismísimo Pep Guardiola.

Casajús ha pasado en pocos meses de ser un técnico poco conocido a convertirse en uno de los entrenadores emergentes más comentados del panorama español. Su nombre saltó a la primera línea a raíz de una decisión táctica que convirtió un encuentro de Segunda Federación en un fenómeno viral con eco internacional.

El origen

Todo ocurrió en un Utebo-Ejea. Con 0-2 en contra en el minuto 80, Casajús apostó por una solución poco habitual en fútbol once: retiró al meta Jorge Chanza y dio entrada a Pablo Puyod, que pasó a actuar como portero-jugador, adelantando su posición para generar superioridad en campo rival. La maniobra cambió el ritmo del partido y permitió al Utebo lograr el empate (2-2), desatando la atención en las redes sociales.

El vídeo se difundió con rapidez entre analistas tácticos y cuentas especializadas, hasta llegar a medios internacionales. Más allá del impacto mediático, la acción reflejaba una idea trabajada durante años por el propio entrenador.

Formado en el Barcelona

Casajús explicó posteriormente que se trataba de un concepto que llevaba tiempo madurando.

Durante su etapa en el Arenteiro ya debatía sobre el papel del portero en fase ofensiva y sobre cómo su participación podía generar ventajas en la construcción del juego. Esa inquietud táctica, según él mismo ha señalado, se fue desarrollando en entrenamientos hasta encontrar el momento adecuado para aplicarla en competición.

Juan Casajús, durante su estancia en la cantera del Barcelona. / INSTAGRAM

Su formación en La Masia también ayuda a entender su enfoque. Allí interiorizó conceptos como el juego de posición, la ocupación de espacios y la generación de superioridades, lo cual ha influido en su manera de entender el fútbol.

Antes de su llegada al Utebo, Casajús había pasado por el Arenteiro, donde ejerció como segundo entrenador. En tierras zaragozanas, las dificultades impulsaron su capacidad de adaptación y su búsqueda constante de soluciones alternativas. Su propuesta del portero-jugador se convirtió en el ejemplo más visible de esa filosofía.

Grandes nombres

El impacto de aquella decisión generó comparaciones con técnicos de primer nivel como Guardiola, debido a su innovación. Con todo, el nuevo entrenador del Castellón B ha insistido en que no se trata de inventar nada nuevo, sino de reinterpretar herramientas ya existentes en el juego moderno.

De una acción puntual nació un fenómeno que puso el foco en su peculiar forma de entender este deporte: arriesgada, analítica y abierta a explorar límites poco habituales en el fútbol tradicional.

El Castellón B es su siguiente desafío.

Pincha aquí para más información.