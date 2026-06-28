Cipenga debuta en el Mundial: ¿Histórico para el CD Castellón?

Brian Cipenga ya forma parte de la historia del CD Castellón. Por un lado, porque es pasado: la UD Almería ya ha anunciado su contratación. Y por otro, porque el extremo congoleño debutó con la selección de la República Democrática del Congo en el Mundial y, más allá del mérito personal, su participación abre un debate estadístico e histórico que sitúa al conjunto albinegro en un escenario inédito.

Hace apenas unos días, la UD Almería anunció oficialmente la incorporación del futbolista para las próximas temporadas. Sin embargo, el contrato de Cipenga con el Castellón no expira hasta el próximo 30 de junio, por lo que, a efectos legales y federativos, el jugador seguía perteneciendo al club del SkyFi Castalia durante la disputa de este encuentro mundialista contra Uzbekistán.

Si se atiende estrictamente a esa circunstancia contractual, Cipenga se convierte en el primer futbolista de la historia que disputa un partido de una Copa del Mundo mientras pertenece al CD Castellón.

Cipenga trata de desbordar. / RONALD WITTEK / EFE

No es un detalle menor para una entidad centenaria que, pese a haber contado con numerosos internacionales a lo largo de su historia, nunca había tenido representación directa en la máxima competición del fútbol mundial bajo su disciplina contractual. Cipenga añade así un capítulo singular a una trayectoria que le ha llevado desde las categorías modestas del fútbol portugués hasta convertirse en una de las revelaciones de LaLiga Hypermotion y en internacional absoluto con la República Democrática del Congo.

La selección de Cipenga ganó 3-1 a Uzbekistán y se clasificó para los dieciseisavos de final. Allí tendrá un rival complicado: Inglaterra (1 de julio).

También sigue Mabil

La historia, además, podría no terminar aquí. En la actual plantilla del Castellón también figura el australiano Awer Mabil, que continúa concentrado con su selección y todavía podría debutar en el torneo. Si finalmente suma minutos, el conjunto castellonense podría presumir de contar con dos mundialistas en una misma edición del campeonato, un hecho impensable hace apenas unos años y que refleja el crecimiento experimentado por la entidad en las últimas temporadas.

Australia jugará contra Egipto, el viernes 3 de julio.

Cabe recordar que otros futbolistas de la historia del CD Castellón han disputado Mundiales, pero ninguno de ellos lo hizo mientras militaba en el club, sino antes o después. Son los casos de Saura, Fernando, Roberto, Araquistain, Miguel Ángel, Medunjanin, Álvaro Fidalgo, Dobrovolski, Krhin...