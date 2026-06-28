Video | Así juega Iñigo Córdoba, el extremo en la órbita del CD Castellón

El CD Castellón continúa trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada y uno de los nombres que ha aparecido en los últimos días es el de Iñigo Córdoba. El futbolista vasco, que finaliza contrato con el Burgos, reúne un perfil que encaja en varias de las necesidades del conjunto albinegro: velocidad, experiencia en el fútbol profesional y capacidad para desempeñarse en prácticamente cualquier posición del frente de ataque.

A sus 29 años, Iñigo Córdoba acumula una trayectoria poco habitual para un futbolista que todavía se encuentra en plena madurez deportiva. Formado en Lezama, una de las canteras más prestigiosas del fútbol español, fue considerado durante años una de las grandes promesas del Athletic Club. Su potenical le permitió dar el salto al primer equipo rojiblanco y disputar un importante número de encuentros en Primera División, donde llegó a consolidarse como una alternativa habitual en las bandas de San Mamés.

Iñigo Córdoba jugó con el Athletic en Primera. / EFE

Su etapa en Bilbao estuvo marcada por la competencia existente en una plantilla de máximo nivel, pero también le permitió adquirir experiencia en la élite y competir en escenarios de máxima exigencia. Posteriormente, continuó acumulando partidos en Primera División durante su paso por el Alavés, ampliando así un bagaje que hoy supone uno de sus principales avales.

Más allá de los números, el estilo de juego de Iñigo Córdoba destaca por varias características que podrían convertirle en una pieza interesante para el sistema de Pablo Hernández. Se trata de un futbolista zurdo, rápido y vertical, capaz de atacar espacios y generar situaciones de desequilibrio en campo abierto. Aunque su posición natural suele estar asociada al extremo izquierdo, la realidad es que a lo largo de su carrera ha actuado en prácticamente todas las posiciones ofensivas. También tiene buen disparo.

Puede ocupar cualquiera de las dos bandas e incluso desempeñarse en posiciones más centradas, tanto como mediapunta como acompañando a un delantero de referencia. Esa versatilidad ha sido una constante durante toda su trayectoria y le ha permitido adaptarse a diferentes sistemas y entrenadores. Del talante defensivo del Burgos, de hecho, pasará al juego de ataque de los orelluts.

Trabajo sin balón

Otro aspecto especialmente valorado por los técnicos es su compromiso sin balón. Iñigo Córdoba no es únicamente un futbolista ofensivo. En el Burgos ha mostrado una implicación defensiva que le permite participar activamente en la presión tras pérdida y en las ayudas a los laterales. Un perfil que encaja con las exigencias del fútbol moderno y con la intensidad que suele demandar el cuerpo técnico albinegro.

En un partido contra el Barcelona de Messi. / EFE

Tras su etapa en España, el atacante también vivió una experiencia en el fútbol neerlandés. Su paso por los Países Bajos le permitió ampliar registros y conocer un contexto futbolístico muy diferente, caracterizado por un juego más abierto y dinámico.

Las dos últimas temporadas las ha disputado en el Burgos, donde ha sido un jugador importante dentro de LaLiga Hypermotion.

Si finalmente se concreta su incorporación, el Castellón sumaría a su plantilla un futbolista contrastado, capaz de aportar profundidad y trabajo colectivo. Un extremo con pasado en la élite que todavía tiene recorrido por delante y que podría encontrar en el SkyFi Castalia el escenario ideal para continuar su carrera.