El Castellón celebra el mayor hito de su centenaria historia, este 2026 sin su 'arquitecto'

Este lunes, el CD Castellón, como cada 29 de junio, como cada Sant Pere, cumple 53 años de la final de Copa del Generalísimo 1973, una de las fechas más señaladas de la historia albinegra. El 29 de junio de aquel año, el equipo orellut disputó en el estadio Vicente Calderón de Madrid la final ante el Athletic Club, en una cita que permanece como una de las grandes páginas del club y como la única ocasión en la que el Castellón ha alcanzado el último partido del torneo copero.

Sin el entrenador

La efeméride llega este año con un matiz especialmente emotivo. Es el primer 29 de junio sin Lucien Muller, el entrenador que condujo a aquel Castellón hasta la final y que falleció el pasado mes de enero a los 91 años. Su figura vuelve así al primer plano de la memoria albinegra en una fecha que no puede entenderse sin su nombre, ligado para siempre a una de las generaciones más recordadas por la afición de Castalia.

Aquel Castellón de la temporada 1972/1973 fue mucho más que un equipo finalista. Fue un bloque competitivo, reconocible y capaz de medirse con los grandes del fútbol español. Bajo la dirección de Muller, los albinegros firmaron una campaña histórica en Primera División y alcanzaron una final que elevó el nombre del club a una dimensión nacional. La derrota por 2-0 ante el Athletic, con goles de Arieta II y Zubiaga, no borró el valor de una trayectoria que todavía hoy forma parte del imaginario colectivo del castellonismo.

El documental

En 2018, RTVE dedicó uno de los capítulos del recordado serial Vintage al Castellón. Pincha aquí para verlo.

Míticos

En el once de aquella final aparecieron nombres grabados en la memoria del club como Corral, Figueirido, Cela, Babiloni, Óscar, Ferrer, Toñín, Del Bosque, Clares, Planelles y Félix, con Ortuño y Cayuela entrando desde el banquillo. Frente a ellos, un Athletic de enorme peso competitivo, con Iribar bajo palos y dirigido por Milorad Pavic. El escenario, el Vicente Calderón, terminó siendo testigo de una derrota, pero también de una conquista simbólica: la confirmación de que el Castellón podía mirar de frente a la élite.

Más de medio siglo después, aquel partido sigue siendo una referencia inevitable cada vez que el club mira a su historia. No solo por el resultado o por la magnitud de la cita, sino por lo que representó para una ciudad y una afición que vieron a su equipo disputar una final de Copa. El recuerdo de 1973 continúa asociado al orgullo de pertenencia, a una época dorada y a la figura de un técnico que dejó una huella profunda en Castalia.

El arquitecto

Lucien Muller, exfutbolista de Real Madrid y Barcelona, encontró en Castellón uno de los capítulos más importantes de su carrera en los banquillos. El club lo despidió en enero como uno de los entrenadores más representativos de la entidad y como el técnico con más partidos dirigidos al frente del primer equipo. Su legado, sin embargo, va más allá de las cifras: Muller quedó unido al salto competitivo de un Castellón que tocó techo en la Copa y que todavía hoy es recordado como uno de los mejores de su historia.

Por eso, el 53 aniversario de aquella final no es una efeméride más. Es el recuerdo de una noche de fútbol, de una generación irrepetible y, por primera vez, también un homenaje silencioso al entrenador que llevó al Castellón a tocar una de sus cimas. El albinegrismo vuelve a mirar al 29 de junio de 1973 con nostalgia, orgullo y memoria.

Esta vez, sin Muller, pero con Muller más presente que nunca.

Recordario del 50º aniversario

Si quieres revivir aquel 29 de junio de 1973, recréate en el magnífico artículo de Enrique Ballester.