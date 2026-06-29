Las 'futboleras' vacaciones de Suero: el jugador del Castellón, en una mítica favela que visitó Lamine Yamal

El CD Castellón aún está de vacaciones. Los jugadores, después de una temporada brillante, en la que alcanzaron el play-off y perdieron in extremis en la primera eliminatoria, desconectan del fútbol... o quizás no tanto. Isra Suero es un ejemplo de ellos.

Suero ha publicado un espectacular vídeo, en su cuenta de Instagram, sobre su visita a la favela de Rocinha. Sin duda, un lugar muy especial en Río de Janeiro, con el trasfondo de su importancia futbolística.

Rocinha, la favela que visitó Lamine Yamal y que vive pegada al fútbol

La comunidad más poblada de Brasil mantiene una relación histórica con el balón: Taça das Favelas, de los proyectos sociales al sueño de llegar al Flamengo

En junio del 2025, la visita de Lamine Yamal a Rocinha puso una imagen muy poderosa sobre la mesa: una de las mayores estrellas del fútbol mundial jugando con niños en una cancha de la favela más poblada de Brasil. El joven futbolista del FC Barcelona fue grabado durante sus vacaciones en Río de Janeiro vestido con la camiseta de la selección brasileña y compartiendo balón con menores de la comunidad, una escena que resumía como pocas el peso simbólico del fútbol en el país.

Rocinha, situada en la Zona Sur de Río de Janeiro, entre barrios acomodados como Gávea y São Conrado, no es una favela cualquiera. Según el Censo de 2022 del IBGE, es la comunidad urbana más poblada de Brasil, con 72.021 habitantes. Su enorme densidad, sus calles estrechas y su crecimiento sobre la ladera la han convertido en uno de los grandes símbolos urbanos de Río.

Pero Rocinha también se explica con una pelota. En sus callejones, patios y canchas, el fútbol funciona como rutina, refugio, identidad y posibilidad de futuro. Allí, el balón no pertenece solo a los estadios ni a las academias profesionales. Nace en las peladas, como se conocen en Brasil los partidos improvisados, y crece en un contexto donde cada pista deportiva tiene un valor social enorme.

La imagen de Lamine Yamal en Rocinha conectó precisamente con esa raíz popular del fútbol brasileño. Una estrella formada en la élite europea, en una de las grandes estructuras del fútbol mundial, compartiendo juego con niños de una favela carioca. La escena tuvo fuerza porque no parecía una acción de marketing, sino una fotografía del fútbol en su estado más básico: una camiseta, una cancha, varios niños alrededor y una pelota en movimiento.

Un balón contra la falta de oportunidades

En Rocinha, el fútbol es mucho más que un entretenimiento. Diversos proyectos comunitarios lo utilizan como herramienta de formación, convivencia y protección social. Uno de los ejemplos es Craques da Rocinha, una iniciativa que trabaja con niños y adolescentes y que también ha impulsado grupos específicos para niñas, reforzando la presencia femenina en un espacio históricamente dominado por los chicos.

Estos programas no buscan únicamente formar futbolistas. Su objetivo es ofrecer disciplina, acompañamiento, hábitos saludables y espacios seguros en una comunidad marcada por problemas estructurales, falta de recursos y desigualdades profundas. En ese contexto, entrenar, competir o simplemente jugar puede ser una forma de alejar a los menores de entornos de riesgo y de construir autoestima colectiva.

Rocinha no ha producido una lista interminable de estrellas internacionales, pero sí ha dado nombres vinculados al fútbol profesional. El caso más conocido es el de Victor Simões, delantero criado en la comunidad, formado en el Flamengo y con una trayectoria que incluyó clubs como Botafogo, Figueirense, Club Brugge, Chunnam Dragons, Al-Ahli, Umm Salal y FC Goa. Globo lo presentó como un auténtico cria da Rocinha, una expresión que en Brasil identifica a quien nace o se forma en una comunidad.

También aparece el nombre de Kaio Nóbrega Siqueira, joven futbolista vinculado al Flamengo y señalado por medios locales como una de las promesas surgidas de Rocinha. Su caso refleja una conexión muy habitual en Río: la de las comunidades con los grandes clubes de la ciudad, especialmente Flamengo, una entidad con un arraigo popular enorme.

La favela que ganó la primera Taça das Favelas

La relación de Rocinha con el fútbol también tiene un capítulo competitivo muy relevante. En 2012, la comunidad ganó la primera edición masculina de la Taça das Favelas, el torneo creado para dar visibilidad a jóvenes de las comunidades brasileñas. Rocinha derrotó a Jacarezinho en la final y se convirtió en la primera campeona de una competición que hoy funciona como escaparate del talento periférico.

Aquel título reforzó el orgullo de una favela acostumbrada a aparecer en los medios por sus problemas, pero que también reclama ser contada desde su vida social, cultural y deportiva. La Taça das Favelas permitió mostrar otra Rocinha: la de los chicos que entrenan, las familias que acompañan, los equipos de barrio y una comunidad que se reconoce en sus colores.

Por eso, la visita de Lamine Yamal no fue una simple anécdota de vacaciones. Sirvió para iluminar una relación antigua entre Rocinha y el fútbol. Allí, el balón es juego, pero también lenguaje común. Es una forma de ocupar el espacio público, de construir pertenencia y de imaginar otro futuro.

Rocinha no debe entenderse solo como una cantera de jugadores. Es, sobre todo, un lugar donde el fútbol conserva su sentido más primario. El que nace lejos de los focos, entre muros, pendientes y canchas pequeñas. El que permite a un niño soñar con el Maracaná, con el Flamengo, con el Barça o simplemente con una tarde distinta. Y quizá por eso la imagen de Lamine jugando allí tuvo tanta fuerza: porque recordaba que, antes de ser industria, espectáculo y negocio global, el fútbol sigue siendo una pelota compartida en cualquier rincón del mundo.

Suero y su inconfundible celebración

Así ha disfrutado el 10 del Castellón en Rocinha (Río de Janeiro).