Iñigo Córdoba, algo más que un fichaje para el CD Castellón

El CD Castellón ultima la contratación de Iñigo Córdoba. El movimiento simboliza el crecimiento de la entidad albinegra. El extremo, que finaliza contrato con el Burgos CF, no es un futbolista cualquiera. Iñigo Córdoba está considerado uno de los mejores extremos de la categoría y encaraba el verano como una de las piezas más cotizadas del mercado. Que esté a punto de pisar el SkyFi Castalia evidencia que el Castellón ha pasado de pantalla.

Iñigo Córdoba Querejeta nació en Bilbao en 1997. Tiene 29 años. Ha jugado más partidos en la Primera División española que toda la plantilla del Castellón junta. Los 87 partidos en la élite de Córdoba (80 en el Athletic y siete en el Alavés) suponen un salto. Hasta la fecha, el orellut con más partidos en Primera es el australiano Awer Mabil, que jugó cinco con el Cádiz.

Iñigo Córdoba significa que el Castellón ya aspira a un tipo de futbolista al que antes no podía aspirar. Basta comparar con la ventana de fichajes del verano pasado. Solo el defensa Jeremy Mellot procedía de Segunda División, y había bajado con el Tenerife. El radar de Bob Voulgaris pescó en el caladero de Primera RFEF, y pescó muy bien (Barri, Gere, Alcázar, Pablo Santiago, etc), pero los primeros nombres del actual verano subrayan la progresión sostenida y sostenible del proyecto.

Un salto de nivel

Tanto el centrocampista Álvaro Martín como el lateral Juanjo Nieto han jugado mucho y bien en Segunda División, en diferentes momentos de sus carreras. En el caso de Iñigo Córdoba, que puede jugar en cualquier posición del frente de ataque, no hay ninguna duda. En las últimas dos temporadas, el vasco ha sido pieza clave en el buen hacer del Burgos, que peleó por entrar en el play-off de ascenso hasta el último suspiro. Ha sumado 77 partidos oficiales, con siete goles y siete asistencias. El Burgos le ofreció la renovación, pero hace unos días comunicó públicamente que el jugador no va a continuar en sus filas.

Iñigo Córdoba jugó con el Athletic en Primera. / EFE

Esos números de Iñigo Córdoba en las últimas temporadas deben crecer favorecidos por el estilo atacante del Castellón, opuesto al del Burgos. El beneficio será mutuo. De hecho, si en algo es claramente superior Córdoba a su antecesor en el puesto de extremo izquierdo (Brian Cipenga) es en el rendimiento defensivo.

Formado en Lezama

La del Burgos ha sido la primera experiencia de Iñigo Córdoba en Segunda División. Formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao (coincidió en el filial con el exalbinegro Óscar Gil, que es dos años mayor), fue internacional sub-17, sub-19 y sub-21.

Iñigo Córdoba llegó y se asentó en el primer equipo del Athletic. Como rojiblanco, entre Liga, Copa y Europa League disputó casi 100 partidos, desde 2017 y hasta 2020. Mediada la temporada 2020/21, se marchó al Deportivo Alavés, también en Primera.

Con Marcelino, en el Athletic. / Athletic Club

Trayectoria

Después, Iñigo Córdoba cambió de aires. Reactivó su carrera en la Eredivisie, la primera categoría de los Países Bajos. Primero en una temporada en el Go Ahead Eagles (nueve goles, su mejor registro en un curso), y después en dos campañas en el Fortuna Sittard, también con mucho protagonismo.

En 2024, Córdoba decidió volver a España para enrolarse en el Burgos. Tenía el aliciente de jugar con el defensa Aitor Córdoba, uno de sus dos hermanos futbolistas, y que en el pasado enero se marchó a China. El otro, el pequeño Asier, es delantero y estaba en Polonia el curso pasado. El hermano mediano, el zurdo Iñigo, si nada se tuerce, vestirá de albinegro en el SkyFi Castalia.