Austria-España y el 1-5 de Viena en 2009 tan especial para el entrenador del Castellón...

España y Austria vuelven a verse las caras este jueves, 2 de julio del 2026 (21.00 horas) en los dieciseisavos de final del Mundial y el cruce rescata un recuerdo muy especial para el fútbol castellonense. El 18 de noviembre de 2009, en el Ernst Happel de Viena, la selección española goleó por 1-5 a Austria en un amistoso que dejó una huella particular: el único gol de Pablo Hernández con la camiseta de la Roja.

Aquel extremo, que entonces vivía uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista, es hoy el entrenador del CD Castellón. Pablo ya no corre pegado a la banda ni busca el uno contra uno. Ahora dirige desde el banquillo del SkyFi Castalia, convertido en una de las figuras centrales del proyecto albinegro. Pero aquel gol en Austria sigue formando parte de su biografía deportiva.

UNA NOCHE ESPECIAL EN VIENA: España volvió al escenario de la Eurocopa

Aquel partido no era un amistoso cualquiera para la selección. España regresaba al estadio en el que, apenas un año antes, se había proclamado campeona de Europa. La Roja de Vicente del Bosque viajaba con el prestigio ganado en la Eurocopa de 2008 y con la mirada puesta en el Mundial de Sudáfrica 2010, que acabaría cambiando para siempre la historia del fútbol español.

El encuentro empezó con sobresalto. Austria se adelantó en el minuto siete por medio de Jantscher y obligó a España a reaccionar. Lo hizo como acostumbraba aquella generación: con balón, precisión y una superioridad que terminó imponiéndose con naturalidad.

Cesc Fàbregas empató en el minuto 10, David Villa firmó el 1-2 en el 20 y el propio delantero asturiano volvió a marcar antes del descanso para dejar el 1-3. Austria se quedó con 10 por la expulsión de Pehlivan en el 27 y España convirtió la segunda parte en una demostración de recursos.

EL MOMENTO DE PABLO: El gol que cerró la goleada

Tras el descanso, Dani Güiza hizo el 1-4 en el minuto 56. Y justo después llegó el instante de Pablo Hernández. El gol nació en la derecha, con Jesús Navas abriendo el campo y encontrando al futbolista castellonense. Pablo recibió, orientó el control, se plantó ante el portero y resolvió con la naturalidad de quien entiende el área aunque parta desde la banda.

Fue el 1-5 definitivo, el cierre de la goleada y una marca personal imborrable. Pablo Hernández disputó cuatro partidos con la selección española absoluta y marcó un gol. Solo uno. Pero aquella diana no necesitó repetición para quedar fijada en su carrera.

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El tanto tuvo el valor de una confirmación. Pablo se había abierto paso en la élite, había crecido en el Valencia CF y competía por un sitio en una selección con una nómina de futbolistas extraordinaria. En aquella España estaban Xavi, Iniesta, Silva, Cesc, Villa, Busquets, Navas o Mata. Entrar en ese grupo ya era complicado. Marcar con esa camiseta, todavía más.

Pablo Hernández ya ejerce de entrenador del Castellón / Kmy Ros

DE LA ROJA A CASTALIA: El recuerdo del futbolista y el presente del entrenador

Diecisiete años después, aquel gol vuelve a la memoria por el nuevo cruce entre España y Austria. Esta vez no será un amistoso ni habrá margen para la nostalgia durante el partido. Los 1/16 de final obligan a vivir cada acción como una frontera. Pero desde Castellón el duelo tendrá un eco propio.

Para muchos aficionados albinegros, aquel 1-5 en Viena guarda una conexión local dentro de una historia gigantesca: la de la selección que acabó conquistando el mundo. Pablo Hernández, hoy técnico del CD Castellón, fue parte de aquella etapa dorada y dejó su firma con un gol que conserva un valor simbólico especial.

Su carrera ha cambiado de lugar, pero no de vínculo con el fútbol. Antes esperaba un pase al espacio, encaraba, aceleraba y buscaba el área. Ahora ordena, corrige, decide y transmite desde la zona técnica. Aquel gol a Austria pertenece al futbolista que fue; su presente en el SkyFi Castalia pertenece al entrenador que empieza a escribir su propia historia.

Por eso, el España-Austria de este jueves también se jugará con un recuerdo albinegro de fondo. El de una noche en Viena, un centro desde la derecha, una definición limpia y un nombre propio: Pablo Hernández, el futbolista de Castelló que marcó con España y que hoy dirige al Castellón.