Calendario 2026/27 | El CD Castellón inicia la Liga en San Sebastián y la termina en Sabadell

El CD Castellón ya tiene definido su calendario para la próxima temporada en Segunda División tras el sorteo del campeonato. Un recorrido que marcará el pulso del curso albinegro desde el mes de agosto hasta el arranque de junio.

Principio y fin

El conjunto del SkyFi Castalia iniciará la competición el fin de semana del 15-16 de agosto a domicilio, con una visita al filial de la Real Sociedad. Un estreno exigente ante un rival acostumbrado a competir con jóvenes talentos de alto nivel y que suele convertir su campo en uno de los escenarios más complicados de la categoría.

La primera jornada en Castalia será la segunda: contra el CE Sabadell. El 23 de agosto.

La temporada concluirá el 6 de junio, también lejos de casa, con el desplazamiento al CE Sabadell, en una última jornada que podría llegar cargada de tensión clasificatoria en función de la evolución del campeonato.

Jornada Retro

Uno de los detalles más llamativos del calendario albinegro llegará en el tramo final de la competición. La denominada “Jornada Retro” se disputará en la jornada 34, el 11 de abril, y tendrá como escenario el SkyFi Castalia, donde el Castellón se medirá al Burgos CF.

También habrá, tras años de ausencia, partido en casa durante las fiestas de la Magdalena. El Castellón recibirá al Andorra el 28 de febrero.

Aquí, el calendario al completo.