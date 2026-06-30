Calendario 2026/27 | El CD Castellón inicia la Liga en San Sebastián y la termina en Sabadell
La primera jornada en el SkyFi Castalia, también contra el Sabadell (22-23 de agosto)
El CD Castellón ya tiene definido su calendario para la próxima temporada en Segunda División tras el sorteo del campeonato. Un recorrido que marcará el pulso del curso albinegro desde el mes de agosto hasta el arranque de junio.
Principio y fin
El conjunto del SkyFi Castalia iniciará la competición el fin de semana del 15-16 de agosto a domicilio, con una visita al filial de la Real Sociedad. Un estreno exigente ante un rival acostumbrado a competir con jóvenes talentos de alto nivel y que suele convertir su campo en uno de los escenarios más complicados de la categoría.
La primera jornada en Castalia será la segunda: contra el CE Sabadell. El 23 de agosto.
La temporada concluirá el 6 de junio, también lejos de casa, con el desplazamiento al CE Sabadell, en una última jornada que podría llegar cargada de tensión clasificatoria en función de la evolución del campeonato.
Jornada Retro
Uno de los detalles más llamativos del calendario albinegro llegará en el tramo final de la competición. La denominada “Jornada Retro” se disputará en la jornada 34, el 11 de abril, y tendrá como escenario el SkyFi Castalia, donde el Castellón se medirá al Burgos CF.
También habrá, tras años de ausencia, partido en casa durante las fiestas de la Magdalena. El Castellón recibirá al Andorra el 28 de febrero.
Aquí, el calendario al completo.
Calendario Segunda DivisiónCalendario Segunda División
- El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
- La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
- El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia
- Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo