Castellón-Espanyol | Monchi anticipa el fichaje de Álex Calatrava

La salida de Álex Calatrava del CD Castellón parece cuestión de tiempo. Si durante las últimas semanas la sensación era que el Espanyol lideraba la carrera por hacerse con el futbolista albinegro, las últimas declaraciones de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, han servido para despejar prácticamente cualquier duda.

El director deportivo del club catalán reconoció públicamente que la operación se encuentra muy avanzada y dejó una frase especialmente reveladora: «No sería sorpresa si mañana digo que Calatrava es jugador del Espanyol». Unas palabras que, sin llegar a oficializar el fichaje, suponen la confirmación más explícita realizada hasta ahora desde la entidad blanquiazul.

En el SkyFi Castalia nadie es ajeno a la situación. El interés del Espanyol viene de lejos. Según reconoció el propio Monchi, existe buena sintonía entre ambas entidades y las conversaciones avanzan por el camino esperado.

La cláusula

La operación se produce en un contexto especialmente favorable para el club catalán. Según diversas fuentes, a partir del 1 de julio, la cláusula de rescisión del futbolista se reduce de 10 a 5 millones de euros, una circunstancia contemplada en su contrato y que facilita enormemente la viabilidad económica del traspaso.

Para el Castellón, la marcha de Calatrava supondría perder a uno de los futbolistas más determinantes de las dos últimas temporadas. El catalán, que llegó desde Primera RFEF, ha sido mucho más que un jugador ofensivo. Se ha convertido en una de las referencias del grupo, un futbolista capaz de marcar diferencias entre líneas, generar ventajas en el uno contra uno y asumir responsabilidades en los momentos de máxima exigencia. En la última temporada marcó 15 goles. En total, en dos años de orellut: 21 goles y 19 asistencias.

Camara y Cala celebran uno de los goles del Castellón en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Su rendimiento, como es lógico, no ha pasado desapercibido. De hecho, el Espanyol no ha sido el único club que ha seguido de cerca su evolución. Diferentes equipos de Primera División han mostrado interés por un futbolista que ha experimentado una progresión espectacular desde su llegada a la Plana.

Un traspaso histórico

Paradójicamente, la posible salida de Calatambién vuelve a poner en valor el trabajo realizado por el Castellón en los últimos años. El futbolista llegó procedente del Atlético de Madrid B buscando una oportunidad en el fútbol profesional y ha encontrado en el SkyFi Castalia el escenario perfecto para explotar definitivamente. Su crecimiento ha sido constante hasta convertirse en uno de los jugadores más cotizados de LaLiga Hypermotion.

La operación, además, puede convertirse en las más importante de la historia del club desde el punto de vista económico. El ingreso derivado de su venta permitiría al Castellón disponer de un importante margen para afrontar el mercado y reforzar una plantilla que volverá a aspirar a consolidarse entre los proyectos más ambiciosos de la categoría. Los cinco millones de euros superan por mucho la mayor venta de la historia. Hasta la fecha es la de Daijiro Chirino. El verano pasado, el Almería pagó por él dos millones.

Mientras tanto, el Castellón ha avanzado en el mercado. El primero en llegar es un futbolista justo del perfil Cala: Álvaro Martín, procedente del Andorra.