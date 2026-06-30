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Se queda: El CD Castellón asegura la continuidad de Agustín Sienra

El club orellut anuncia la contratación del defensa argentino

La temporada pasada disputó 27 encuentros oficiales

Sienra celebra un gol en el SkyFi Castalia

Sienra celebra un gol en el SkyFi Castalia / Toni Losas

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Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Agustín Sienra seguirá en la disciplina del CD Castellón El defensa argentino se ha ganado la continuidad en una primera notable campaña europea. La entidad que preside Haralabos Voulgaris ha anunciado este martes que Sienra ha firmado un contrato por tres temporadas, hasta 2029.

En su primer año en el Castellón, y tras una rápida adaptación, Sienra se reveló como un defensa idóneo para el estilo de juego de los orelluts. Pronto demostró su intuición para el quite, su personalidad con la pelota y su capacidad para resolver problemas a campo abierto, virtudes que le han permitido ofrecer un rendimiento sostenido. Además, ha mostrado su versatilidad, alternando la posición de defensa central con la de lateral izquierdo.

Sienra pide perdón durante la celebración del 1-1.

Sienra, tras el gol al Ceuta en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Sienra cerró el curso con un gol en Almería, el momentáneo 1-2 en la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso, que hizo soñar a albinegrismo. Fue su segundo tanto de la temporada (el otro lo marcó en el SkyFi Castalia al Ceuta). En total, disputó 27 partidos, con 21 titularidades.

De Bohnhoff a Agustín Sienra

No han sido muchos los defensas argentinos en la historia del CD Castellón. El más importante fue Fabián Eduardo Bohnhoff, que vistió la elástica en dos temporadas históricas: en la 1988/89, la del último ascenso; y en la 1989/90, logrando la permanencia.

En total, Bohnhoff jugó 44 partidos con el Castellón. Otro argentino reciente fue Kevin Sibille, que disputó 34 partidos en la 2021/22, en Primera RFEF.

La trayectoria

Nacido en Capitán Bermúdez en 1999, llegó a la Plana procedente de Defensa y Justicia. Firmó primero por una temporada, hasta junio de 2026. Lo hizo cedido con una opción de compra que el Castellón ahora ejecuta.

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En Argentina también militó, a préstamo, en San Martín de San Juan (donde logró un histórico ascenso a Primera) y Villa San Carlos. De niño empezó en el Santa Catalina, de su ciudad natal.

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