Las claves del sorteo del calendario de Segunda División: ¿el Castellón empezará lejos de Castalia? ¿habrá jornadas intersemanales?...

El CD Castellón conocerá este martes 30 de junio del 2026 (20.00 horas) el calendario de la Segunda División 2026/2027, una hoja de ruta clave para saber dónde arrancará la temporada, cuándo regresará al SkyFi Castalia y cómo quedará distribuido un campeonato que, salvo el play-off, no tendrá jornadas intersemanales en la fase regular (según apuntan varias informaciones).

El Castellón espera empezar lejos del SkyFi Castalia

El sorteo del calendario de Segunda División marcará este martes el primer gran punto de atención del verano albinegro. El CD Castellón está pendiente de conocer el orden de sus 42 jornadas en LaLiga Hypermotion, con una petición muy concreta encima de la mesa: arrancar el campeonato fuera de casa.

El club ha solicitado a LaLiga disputar las dos primeras jornadas a domicilio para ganar margen con las obras previstas en el SkyFi Castalia. La entidad trabaja este verano en diferentes actuaciones de mejora y adecuación del estadio, especialmente en materia de seguridad, control, instalaciones internas y espacios vinculados a las exigencias del fútbol profesional.

Por eso, el sorteo debe confirmar si esa petición queda finalmente recogida en el calendario. Si se atiende la solicitud, el Castellón comenzará la temporada lejos de su afición y no jugará como local hasta finales de agosto o principios de septiembre, en función del encaje definitivo de las primeras fechas.

Cuándo empieza la Segunda División 2026/2027

La nueva Segunda División arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con 22 equipos y una competición de 42 jornadas que volverá a exigir regularidad desde el primer tramo. El Castellón sabrá este martes cuál será su primer rival, si debutará como visitante y cuándo llegará el primer partido de la temporada en el SkyFi Castalia.

La fase regular está prevista hasta el 6 de junio del 2027, fecha en la que quedarán definidos los ascensos directos, las posiciones de play-off y los descensos. Después, la promoción de ascenso a Primera División se disputará entre el 9 y el 20 de junio, ya con eliminatorias entre semana.

Sin jornadas intersemanales en la fase regular

Una de las grandes novedades del calendario está en la distribución de las jornadas. La LaLiga Hypermotion 2026/2027 apunta a una temporada regular sin jornadas intersemanales, lo que evitaría los habituales partidos entre semana durante el campeonato liguero.

La excepción llegará en el play-off de ascenso, que sí comprimirá sus eliminatorias en junio. Para los clubs, esta estructura reduce la acumulación de encuentros en miércoles o jueves y permite preparar las jornadas con semanas más limpias de trabajo, aunque la Segunda mantendrá su exigencia habitual al no detenerse en buena parte de las ventanas internacionales.

El foco, en el primer desplazamiento

El principal dato para el Castellón será saber dónde jugará la primera jornada. La petición del club convierte el inicio del calendario en una cuestión especialmente sensible, porque el primer rival puede marcar también la planificación de desplazamientos, entradas, pretemporada y regreso progresivo a Castalia.

Una pretemporada ya definida

El Castellón afrontará el sorteo con buena parte de su hoja de ruta veraniega ya fijada. La plantilla pasará las pruebas médicas los días 9 y 10 de julio, iniciará el trabajo de campo el 13 de julio y realizará una concentración en Olot entre el 27 de julio y el 1 de agosto.

El calendario completará ahora el mapa competitivo del nuevo curso. Para el club, no solo importará el arranque. También será clave la ubicación de los tramos más duros, las visitas a rivales directos, los partidos de Navidad y Magdalena, la recta final y el cierre de una temporada en la que el Castellón buscará consolidar su proyecto en Segunda tras haber disputado el play-off de ascenso en la campaña anterior.

Las claves del sorteo para el Castellón

1. Dónde empieza la competición

El Castellón ha pedido jugar fuera en las dos primeras jornadas por las obras en el SkyFi Castalia.

2. Cuándo será el estreno en casa

La fecha del primer partido en el SkyFi Castalia dependerá de si LaLiga atiende la solicitud albinegra.

3. Sin intersemanales en fase regular

La Segunda 2026/2027 apunta a un calendario sin jornadas entre semana durante la liga regular.

4. Play-off entre semana

La promoción de ascenso sí tendrá partidos comprimidos entre el 9 y el 20 de junio.

5. Final de la fase regular: el 6 de junio

La última jornada de la fase regular se disputará el domingo 6 de junio del 2027.