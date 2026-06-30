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Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Sienra se queda y cuenta atrás para la salida de Álex Calatrava

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Álex Calatrava, con su celebración característica en el SkyFi Castalia.

Álex Calatrava, con su celebración característica en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

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Redacción

Redacción

Castellón

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.

La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. La tercera puede ser la de Iñigo Córdoba. Además, Sienra, que acababa contrato, seguirá de albinegro.

En las salidas, ya se confirmó la del capitán Salva Ruiz. Se suma a la vuelta de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. El próximo en salir puede ser Álex Calatrava. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.

También se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería.

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