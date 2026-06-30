Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Sienra se queda y cuenta atrás para la salida de Álex Calatrava

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.

La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. La tercera puede ser la de Iñigo Córdoba. Además, Sienra, que acababa contrato, seguirá de albinegro.

En las salidas, ya se confirmó la del capitán Salva Ruiz. Se suma a la vuelta de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. El próximo en salir puede ser Álex Calatrava. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.

También se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería.

Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.

El defensa Agustín Sienra seguirá en el Castellón hasta 2029. Lee aquí toda la información.

Monchi, director deportivo del Espanyol, vuelve a hablar sobre Álex Calatrava. Todo apunta a que mañana se anunciará el fichaje. Lee aquí la última información.

Un ex del Castellón, el centrocampista francés Yann Bodiger, renueva por el Ceuta otras dos temporadas.

El extremo Iñigo Córdoba, que ha terminado contrato con el Burgos, está en la órbita de los albinegros. Puedes conocer cómo juega en este enlace.

El caso Calatrava sigue adelante. Hoy, en una entrevista concedida a La Vanguardia, Monchi fue preguntado por el conocido interés del Espanyol por el jugador albinegro: "La dirección deportiva y el cuerpo técnico estamos de acuerdo, también la propiedad. Creo que le puede venir bien el estilo de Manolo (González, el entrenador). Estamos hablando con el Castellón para llegar a un acuerdo". Lee aquí toda la información.

Además, según La Nueva España (periódico también del mismo grupo editorial que Mediterráneo), el Real Oviedo sigue interesado en Ousmane Camara.

Buen finde! Según El Periódico de Aragón, el Real Zaragoza está interesado en el delantero del CD Castellón, Álvaro García. Además del conjunto maño, que ha descendido a Primera RFEF, otros equipos incluso de Segunda estarían interesados en el futbolista, ya sea para una cesión o para salir traspasado.

VAYA JUEVES... CON UN BOMBAZO | El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con Juanjo Nieto para su incorporación al conjunto albinegro. El lateral llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2029. Juanjo se crió en las categorías inferiores del CD Castellón antes de iniciar, en 2013, un largo viaje por el fútbol español. Su primera parada fue el filial del Real Valladolid, donde firmó un ascenso de Tercera a Segunda B. En 2015 recaló en el Atlético Baleares para disputar una temporada completa en la categoría de bronce, y en la 16/17 dio un paso más en el RCD Mallorca, donde además se estrenó con el primer equipo bermellón con siete partidos en Segunda División. Su gran salto de madurez llegó en el Hércules CF. Entre 2017 y 2019 fue amo y señor del lateral derecho, disputando 78 partidos en dos campañas sobresalientes en las que el conjunto alicantino se quedó muy cerca del ascenso a Segunda. Aquel rendimiento le abrió las puertas del fútbol profesional: en 2019 fichó por el Real Oviedo, donde encadenó dos temporadas en Segunda División sumando en 60 partidos tres goles y cinco asistencias. El recorrido del lateral por la categoría de plata no se detuvo ahí. En el verano de 2021 se incorporó a la UD Almería, con la que disputó 18 encuentros, y posteriormente vivió dos temporadas en la SD Huesca, donde acumuló otros 42 partidos. Una trayectoria que le convierte en un futbolista profundamente conocedor de una categoría tan exigente como la que afronta por tercer año consecutivo el conjunto albinegro. Sus dos últimas temporadas, además, son la mejor carta de presentación de su momento físico. En el Celje, de la Primera División de Eslovenia, ha firmado en 87 partidos ocho goles y siete asistencias, destacando la participación en la Conference League con unos cuartos de final en la 24/25 y unos octavos en la 25/26. Hoy, 13 años después, Juanjo Nieto cierra el círculo y vuelve a casa.

Oficial. Brian Cipenga, al Almería. El jugador, inmerso en el Mundial con la República Democrática del Congo, ha sido anunciado ya por los verdugos de los albinegros en el play-off.