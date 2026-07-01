Hoy, 1 de julio, todos los jugadores que finalizaban contrato este año han dejado de pertenecer oficialmente a sus respectivos clubes. En clave albinegra, los futbolistas afectados son Salva Ruiz, Brian Cipenga y Ronaldo Pompeu, además de los cedidos de Nipoti y Gerenabarrena. El extremo congoleño alcanzó un hito histórico la pasada madrugada del 28 de junio al ser titular con su selección en la tercera jornada de la fase de grupos frente a Uzbekistán. La RD Congo venció por 3-1 y Brian Cipenga se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar un partido de una Copa del Mundo mientras pertenecía al CD Castellón.

Con la victoria en la última jornada, el combinado congoleño logró la clasificación para los dieciseisavos de final, donde se enfrentaba a Inglaterra en la tarde de hoy. Sébastien Desabre, su seleccionador, apostó por la continuidad del, ahora sí, exjugador del CD Castellón tras el triunfo anterior y Brian Cipenga respondió a la confianza del técnico con un gol en el minuto 7 que adelantó a su selección.

El '9' de la RD Congo recibió un cambio de orientación en el vértice izquierdo del área y, ante la falta de oposición, se internó en el área para sacar un potente disparo al palo corto. Jordan Pickford llegó a estirarse, pero no pudo evitar que el balón acabara en el fondo de la red, estableciendo el sorprendente 0-1.

Cerca de esribir su nombre dos veces en la historia 'orellut'

Después de haber sido el primer jugador en disputar un encuentro de un Mundial perteneciendo al CD Castellón, Brian Cipenga ha estado a tan solo un día, ya que desde hoy pertenece a la UD Almería, de convertirse también en el primer jugador en la historia en anotar un gol en una Copa del Mundo como futbolista del cuadro albinegro.

Además, Brian Cipenga se ha convertido en el primer jugador en 36 años que le marca a Inglaterra en un partido de eliminatoria de una Copa del Mundo, representando a un equipo de Segunda División, según informa MisterChip en su cuenta de Twitter. El último en hacerlo fue Eugène Ekeke, jugador camerunés, mientras militaba en el Valenciennes, de la segunda francesa.

También sigue Mabil

La historia, además, podría no terminar aquí. En la actual plantilla del Castellón también figura el australiano Awer Mabil, que continúa concentrado con su selección y todavía podría debutar en el torneo. Si finalmente suma minutos, el conjunto castellonense podría presumir de contar con dos mundialistas en una misma edición del campeonato, un hecho impensable hace apenas unos años y que refleja el crecimiento experimentado por la entidad en las últimas temporadas.

Australia jugará contra Egipto, el viernes 3 de julio a las 20:00 horas.