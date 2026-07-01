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Castellón | Los banquillos de Segunda División: Pablo Hernández y sus 21 'colegas'

Los 22 clubs de LaLiga Hypermotion escogen a los hombres que, desde los banquillos, dirigirán las aspiraciones de sus respectivas aficiones

Pablo Hernández, durante el saludo con José Juan Romero (Ceuta).

Pablo Hernández, durante el saludo con José Juan Romero (Ceuta). / LaLiga

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Los equipos que conformarán la Segunda División en la temporada 2026/2027 llevan confirmados desde hace más de una semana, pero hasta hace unos días no conocíamos la lista completa de los 22 entrenadores que comenzarán dirigiendo a cada uno de ellos.

Con Pablo Hernández confirmado en el banquillo orellut hasta el 2029, es momento de conocer los nueve técnicos que estrenarán equipo en la categoría.

Cambio en los descendidos

Como suele ser habitual, los tres equipos que han descendido modificaron al capitán del barco. El Mallorca aprovechó la destitución de Luis García Fernández, Julián Calero recaló en el Oviedo y Quique Álvarez fue el elegido por el Girona para encabezar el proyecto de regresar a Primera División.

Del mismo modo que los descensos suelen provocar cambios, los ascensos invitan a la continuidad. Así, los cuatro que lograron el ascenso desde Primera Federación han apostado por mantener a sus respectivos técnicos.

De los seis cambios restantes en los equipos que ya militaban la pasada campaña en la categoría de plata, encontramos dos motivos diferentes. El primero afecta a Burgos y Eibar, que han visto cómo sus respectivos entrenadores, Luis Miguel Ramis y Beñat San José, han puesto rumbo a equipos de Primera División. Ante esta situación, el cuadro castellano apostó por Sergio Francisco, destituido la pasada campaña por la Real Sociedad en diciembre; mientras que los armeros se han decantado por un hombre de la casa, Jokin Aranbarri, que pasó cinco temporadas por la cantera del Eibar y ha dirigido durante las dos últimas campañas al filial del Athletic Club.

Promocionan

Después, dos proyectos creados para ascender la pasada campaña se llevaron por delante a Luis García (ahora en el Mallorca) en Las Palmas y a Rubi en el Almería. El conjunto indálico, con el objetivo de seguir copando los puestos altos de la tabla, ha contratado a un técnico con experiencia en la máxima categoría y con un ascenso a Primera a sus espaldas, como es el caso de García Pimienta. Diferente es la apuesta de una Las Palmas que ha elegido a Rubén de la Barrera, después de que la pasada campaña no lograse evitar el descenso de la Cultural Leonesa.

Más modificaciones

Además, las dos últimas modificaciones corren a cargo de Leganés y Sporting, que no quedaron satisfechos con el rendimiento ofrecido por sus cuerpos técnicos anteriores y buscarán un cambio que les permita luchar durante el presente curso por el ascenso.

Los banquillos (menos el del Castellón)

Alberto González (Albacete Balompié)

Alberto González (Albacete).

Alberto González (Albacete). / MEDITERRÁNEO

Francisco Javier García Pimienta (UD Almería)

Francisco Javier García Pimienta (UD Almería).

Francisco Javier García Pimienta (UD Almería). / Jose Manuel Vidal

Carles Manso (FC Andorra)

Carles Manso (FC Andorra).

Carles Manso (FC Andorra). / MEDITERRÁNEO

Sergio Francisco (Burgos CF)

Sergio Francisco (Burgos CF).

Sergio Francisco (Burgos CF). / MEDITERRÁNEO

Imanol Idiakez (Cádiz CF)

Imanol Idiakez (Cádiz CF).

Imanol Idiakez (Cádiz CF). / MEDITERRÁNEO

Fredi Álvarez (RC Celta de Vigo B)

Fredi Álvarez (RC Celta de Vigo B).

Fredi Álvarez (RC Celta de Vigo B). / MEDITERRÁNEO

José Juan Romero (AD Ceuta)

José Juan Romero (AD Ceuta).

José Juan Romero (AD Ceuta). / MEDITERRÁNEO

Iván Ania (Córdoba CF)

Iván Ania (Córdoba CF).

Iván Ania (Córdoba CF). / MEDITERRÁNEO

Jokin Aranbarri (SD Eibar)

Jokin Aranbarri (SD Eibar).

Jokin Aranbarri (SD Eibar). / MEDITERRÁNEO

Claudio Barragán (CD Eldense)

Claudio Barragán (CD Eldense).

Claudio Barragán (CD Eldense). / MEDITERRÁNEO

Quique Álvarez (Girona FC)

Quique Álvarez (Girona FC).

Quique Álvarez (Girona FC). / MEDITERRÁNEO

José Rojo, Pacheta (Granada CF)

José Rojo, Pacheta (Granada CF).

José Rojo, Pacheta (Granada CF). / MEDITERRÁNEO

Rubén de la Barrera (UD Las Palmas)

Rubén de la Barrera (UD Las Palmas).

Rubén de la Barrera (UD Las Palmas). / Quique Curbelo

Rubén Albés (CD Leganés)

Rubén Albés (CD Leganés).

Rubén Albés (CD Leganés). / MEDITERRÁNEO

Luis García Fernández (RCD Mallorca)

Luis García Fernández (RCD Mallorca).

Luis García Fernández (RCD Mallorca). / MEDITERRÁNEO

Julián Calero (Real Oviedo)

Julián Calero (Real Oviedo).

Julián Calero (Real Oviedo). / MEDITERRÁNEO

Jon Ansotegi (Real Sociedad B)

Jon Ansotegi (Real Sociedad B).

Jon Ansotegi (Real Sociedad B). / MEDITERRÁNEO

Ferran Costa (CE Sabadell)

Ferran Costa (CE Sabadell).

Ferran Costa (CE Sabadell). / MEDITERRÁNEO

Nicolás Larcamón (Real Sporting de Gijón)

Nicolás Larcamón (Real Sporting de Gijón).

Nicolás Larcamón (Real Sporting de Gijón). / MEDITERRÁNEO

Álvaro Cervera (CD Tenerife)

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Álvaro Cervera (CD Tenerife). / MEDITERRÁNEO

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Fran Escribá (Real Valladolid).

Fran Escribá (Real Valladolid). / MEDITERRÁNEO

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