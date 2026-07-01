Las fechas clave del calendario del CD Castellón: Magdalena, Semana Santa, Jornada Retro...

LaLiga dio a conocer el calendario de la temporada 2026/27 para el Campeonato Nacional de Liga de Segunda División. El CD Castellón afronta su tercera campaña consecutiva en la categoría y ya sabe cuál es el orden en el que se enfrentará a sus rivales.

Estas son algunas de las jornadas a subrayar.

Jornada 1 - El arranque

El CD Castellón comenzará la Liga visitando al filial de la Real Sociedad. La jornada se celebrará el fin de semana del 15-16 de agosto. Como en el resto de fechas, aún no se sabe el día ni el horario concreto.

Jornada 2 - La primera en Castalia

El Castellón, que había solicitado comenzar la Liga a domicilio por las mejoras que está realizando en el SkyFi Castalia, debutará como local el 23 de agosto. Recibirá a un recién ascendido, el CE Sabadell.

Jornada 17 - El Almería de Cipenga

Un partido con matices especiales será el del 6 de diciembre. El Castellón recibirá al Almería, el rival que lo apeó en la semifinal del play-off de ascenso.

Jornada 19 - El último del año 2026

El último partido del año 2026 se disputará también en Castalia. El fin de semana del 20 de diciembre. El rival será el Granada.

Pablo Santiago abraza a Ousmane Camara, a quien asistió en la acción del 1-0 al Granada. / KMY ROS

Jornada 20 - El primero del año 2027

El equipo de Pablo Hernández estrenará el nuevo año a domicilio. Muy pronto: el 3 de enero visitará al Real Oviedo.

Jornada 28 - Partido de Magdalena

Durante las fiestas de la Magdalena del 2027 habrá dos partidos. El primero de ellos, el 28 de febrero, en el SkyFi Castalia. Los albinegros recibirán al Andorra. En el segundo fin de semana, viajarán a Almería (7 de marzo).

Jornada 32 - Semana Santa

En Semana Santa, el Castellón jugará en casa contra el Córdoba (28 de marzo).

Jornada 34 - Retro

La Jornada Retro vivirá este año la segunda edición. En esta ocasión, con mayor planificación. Ya se sabe: será el 11 de abril y al Castellón le tocará esta vez en casa. El rival será el Burgos.

Diego Barri y Alfredo Monfort, con la camiseta del Castellón para la Jornada Retro de la pasada Liga / CD Castellón

Jornada 41 - La última en Castalia

El último partido del campeonato regular en casa será en la penúltima jornada. Los albinegros recibirán al Real Oviedo el 30 de mayo.

Jornada 42 - Cierre a domicilio

El Castellón cerrará la Liga visitando al CE Sabadell. La última jornada está programada para el 6 de junio.

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