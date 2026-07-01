Las fechas clave del calendario del CD Castellón: Magdalena, Semana Santa, Jornada Retro...
Los albinegros comienzan la Liga el fin de semana del 15-16 de agosto en el feudo de la Real Sociedad B
Terminarán en Sabadell el 6 de junio del 2027
LaLiga dio a conocer el calendario de la temporada 2026/27 para el Campeonato Nacional de Liga de Segunda División. El CD Castellón afronta su tercera campaña consecutiva en la categoría y ya sabe cuál es el orden en el que se enfrentará a sus rivales.
Estas son algunas de las jornadas a subrayar.
Jornada 1 - El arranque
El CD Castellón comenzará la Liga visitando al filial de la Real Sociedad. La jornada se celebrará el fin de semana del 15-16 de agosto. Como en el resto de fechas, aún no se sabe el día ni el horario concreto.
Jornada 2 - La primera en Castalia
El Castellón, que había solicitado comenzar la Liga a domicilio por las mejoras que está realizando en el SkyFi Castalia, debutará como local el 23 de agosto. Recibirá a un recién ascendido, el CE Sabadell.
Jornada 17 - El Almería de Cipenga
Un partido con matices especiales será el del 6 de diciembre. El Castellón recibirá al Almería, el rival que lo apeó en la semifinal del play-off de ascenso.
Jornada 19 - El último del año 2026
El último partido del año 2026 se disputará también en Castalia. El fin de semana del 20 de diciembre. El rival será el Granada.
Jornada 20 - El primero del año 2027
El equipo de Pablo Hernández estrenará el nuevo año a domicilio. Muy pronto: el 3 de enero visitará al Real Oviedo.
Jornada 28 - Partido de Magdalena
Durante las fiestas de la Magdalena del 2027 habrá dos partidos. El primero de ellos, el 28 de febrero, en el SkyFi Castalia. Los albinegros recibirán al Andorra. En el segundo fin de semana, viajarán a Almería (7 de marzo).
Jornada 32 - Semana Santa
En Semana Santa, el Castellón jugará en casa contra el Córdoba (28 de marzo).
Jornada 34 - Retro
La Jornada Retro vivirá este año la segunda edición. En esta ocasión, con mayor planificación. Ya se sabe: será el 11 de abril y al Castellón le tocará esta vez en casa. El rival será el Burgos.
Jornada 41 - La última en Castalia
El último partido del campeonato regular en casa será en la penúltima jornada. Los albinegros recibirán al Real Oviedo el 30 de mayo.
Jornada 42 - Cierre a domicilio
El Castellón cerrará la Liga visitando al CE Sabadell. La última jornada está programada para el 6 de junio.
Calendario Segunda DivisiónCalendario Segunda División
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico deportes@epmediterraneo.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
- La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
- Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
- El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- Iñigo Córdoba, algo más que un fichaje para el CD Castellón
- Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia
- Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo