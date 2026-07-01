Historia: Camisetas clásicas del CD Castellón con la franja central blanca (más de las que piensas)

La cuenta atrás para conocer la nueva equipación del CD Castellón terminó. El club ha presentado hoy, 1 de julio del 2026, la primera equipación que lucirá durante la temporada 2026/2027. El Castellón continúa con la marca italiana Erreà y estrena patrocinador: DoYouSpain.

Tabares celebra un gol del CD Castellón. / P. B. / Archivo Mediterráneo

El debate en cuanto al diseño se ha centrado en la recuperación de una franja blanca en el centro de la camiseta, un diseño que algunos aficionados identifican con etapas concretas de la historia albinegra, pero que en realidad forma parte de una tradición más habitual de lo que se podría pensar dentro de la identidad visual del club.

Equipo del Castellón con franja central blanca. / Archivo Mediterráneo

Retrocediendo en el tiempo

Porque, aunque existe la percepción de que la camiseta del Castellón ha tenido históricamente una franja negra central, la realidad es que a lo largo de sus más de cien años de historia el club ha alternado ambas configuraciones. Ya desde los años 40 del pasado siglo, y especialmente a partir de los años 80, tanto la franja blanca como la negra han ocupado el eje central de la elástica en diferentes épocas, conviviendo ambas como diseños plenamente reconocibles.

El ascenso de 1981. / Archivo Mediterráneo

Con franja central blanca fueron las camisetas, además, de dos de los ascensos a Primera División: 1941 y 1981.

El Castellón de los años 40. / Archivo Mediterráneo

Basta con repasar fotografías históricas del club para comprobar cómo distintas generaciones de futbolistas del Castellón defendieron la camiseta con una franja blanca presidiendo el pecho.

Algunas de las imágenes más icónicas del pasado albinegro muestran precisamente esa disposición, que ha reaparecido de forma periódica a lo largo de las décadas.

En Primera División. / Archivo Mediterráneo

Interpretación

No se trata, por tanto, de una ruptura con la tradición, sino de una reinterpretación de una de las variantes históricas que han acompañado al club desde sus orígenes. Una circunstancia que también se ha repetido en otros equipos de rayas verticales, donde la posición de los colores ha ido evolucionando con el paso de los años sin alterar la esencia de su identidad.

En Tercera División. / Archivo Mediterráneo

El presente

La nueva camiseta, además, supondrá una nueva colaboración entre el Castellón y la firma italiana Errèa, que en las últimas temporadas ha apostado por combinar elementos clásicos con detalles modernos en los diseños albinegros.