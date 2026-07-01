¡Aquí está la nueva camiseta del Castellón 2026/2027!

El CD Castellón 2026/2027 va tomando forma. Después de una jornada protagonizada por la incorporación definitiva de Agustín Sienra y la publicación del calendario de laLiga Hypermotion, el club ha dado a conocer tanto el patrocinador principal como la camiseta.

El anuncio del espónsor

El club, a través de sus canales oficiales, ha dicho lo siguiente: DoYouSpain, nuevo main sponsor del CD Castellón, lucirá en la frontal de la camiseta.

Por tanto, el CD Castellón y DoYouSpain han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la compañía se convierte en main sponsor de la entidad albinegra. La firma ocupará el espacio de mayor visibilidad de la equipación: la parte frontal de la camiseta de juego. Sustituye, en consecuencia, a Layer Zero.

El acuerdo tiene un marcado componente de identidad local. DoYouSpain es una empresa española fundada en 2002 y con sede en Castellón. La compañía opera como buscador y comparador online especializado en el alquiler de coches, conectando a los usuarios con las principales compañías del sector, tanto grandes marcas internacionales como operadores locales, para ofrecer el mejor precio disponible en tiempo real.

Una empresa castellonense con proyección nacional

Con más de dos décadas de trayectoria, DoYouSpain se ha consolidado como uno de los referentes del mercado de alquiler de vehículos en España. La compañía cuenta con presencia en los principales aeropuertos del país y ofrece una amplia variedad de vehículos, desde turismos y monovolúmenes hasta furgonetas y vehículos eléctricos.

Su modelo de negocio, basado en la transparencia, la comparación de ofertas y la búsqueda del mejor precio, le ha permitido alcanzar millones de usuarios cada año y reforzar su posición dentro del sector.

Orgullo local en la camiseta albinegra

Que una empresa nacida y arraigada en Castellón pase a lucir en la frontal de la camiseta del CD Castellón refuerza el vínculo entre el club y el tejido empresarial de la ciudad y la provincia. Se trata de una unión entre dos marcas de la tierra que comparten ambición, proyección y orgullo de pertenencia.

El director general ejecutivo del CD Castellón, Alberto González, ha valorado el acuerdo como un paso importante para la entidad. «Para nosotros es un orgullo que una empresa nacida en Castellón y con proyección internacional como DoYouSpain confíe en nuestro proyecto y ocupe el lugar más representativo de nuestra camiseta», ha señalado.

Por su parte, José María Gayet también ha mostrado su satisfacción por el acuerdo. «Vestir la camiseta del CD Castellón es mucho más que un acuerdo comercial, es sentirnos parte de la ciudad y de su gente. Como empresa castellonense, vivimos los colores albinegros con especial cercanía, y poder lucir nuestra marca en la frontal de la camiseta nos llena de orgullo», ha destacado.

Un nuevo aliado para el proyecto albinegro

El CD Castellón da la bienvenida a DoYouSpain a la familia albinegra y agradece su apuesta por el proyecto deportivo del club. La entidad confía en que esta colaboración sea el inicio de un camino largo y exitoso para ambas partes.

Diseño confirmado

Días atrás circulaba una posible camiseta del Castellón, ya con DoYouSpain en el frontal de la misma.

El diseño filtrado de la camiseta del CD Castellón 2026/2027. / MEDITARRÁNEO

Así lo ha ratificado el Castellón...