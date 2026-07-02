CD Castellón | La marcha (ya oficial) de Álex Calatrava: mucho más de 20 goles, 19 asistencias y los millones de euros que deja

La salida de Álex Calatrava del CD Castellón ya es oficial. El RCD Espanyol ha abonado su clausula de rescisión que permite liberar al futbolista de la entidad albinegra y la próxima temporada jugará en la máxima categoría del fútbol español. Una noticia que la afición albinegra llevaba semanas esperando, aunque en el fondo todos compartían el mismo deseo: que nunca llegara. Porque hay futbolistas cuya despedida se mide por el precio del traspaso y otros cuya ausencia se nota mucho antes de que abandonen el vestuario. El 21 pertenece a este segundo grupo.

Su importancia trascendió las cifras. Fue determinante sobre el césped, pero también fuera de él. En los momentos de mayor dificultad apareció para echarse al equipo a la espalda y trasladar un mensaje adecuado para calmar los ánimos. Cala deja una huella imborrable para la afición albinegra, que se despide de uno de los mejores futbolistas que ha vestido su camiseta en el siglo XXI.

La contratación de una promesa

Álex Calatrava llegó al SkyFi Castalia procedente del Atlético de Madrid B después de finalizar contrato con el filial rojiblanco. Sus números en Primera Federación, cinco goles en 34 partidos, de los cuales solo 14 como titular, dibujaban el perfil de un futbolista prometedor, pero todavía por hacer. La Segunda División suponía un salto importante y Dick Schreuder decidió administrarlo con paciencia.

Impacto

Su debut como titular no llegó hasta la séptima jornada, aunque antes ya había dejado varias cartas de presentación. Marcó un espectacular gol en la primera victoria liguera del Castellón, en El Plantío frente al Burgos; y repartió dos asistencias en una de las actuaciones más recordadas de aquel inicio de temporada, el histórico 2-5 en el UD Almería Stadium.

Cala anotó un doblete para vencer al Burgos en el feudo albinegro la pasada campaña / GABRIEL UTIEL BLANCO

La adaptación, esa palabra tan repetida cuando un futbolista cambia de categoría, apenas duró unas semanas. Calatrava se ganó el puesto por rendimiento y dejó de salir del once. Desde su primera titularidad ante el Tenerife hasta la jornada 18, solo unas molestias físicas pudieron apartarle de un equipo que ya giraba alrededor de su pierna izquierda.

Durante esa racha de once encuentros consecutivos como titular, el Castellón sumó 18 de los 33 puntos posibles. El 21 firmó cinco asistencias y un gol, pero su influencia iba mucho más allá de las estadísticas. Era el futbolista que aceleraba el juego, encontraba espacios donde parecía imposible y daba sentido a cada ataque.

Un paso adelante para ser la estrella albinegra

Su lesión coincidió con el peor momento de la temporada. El Castellón entró en una dinámica de resultados muy negativa que terminó provocando la destitución de Dick Schreuder tras seis derrotas consecutivas y con el descenso acechando a solo cinco puntos. El regreso de Cala también marcó un punto de inflexión. Volvió en A Malata y el conjunto albinegro recuperó la sonrisa con una victoria en la que ya dejó su sello provocando el primer tanto del encuentro, en propia de Naldo, con uno de sus centros.

Álex Calatrava celebra el 1-0 del Castellón al Eibar en la última jornada ante el Eibar. / KMY ROS

A partir de ese momento apareció un futbolista todavía más dominante. No solo mejoró sus cifras; asumió la responsabilidad de liderar al equipo. Cada posesión importante pasaba por su zurda. Pedía el balón una y otra vez, marcaba el ritmo de los ataques y se convirtió en el referente ofensivo del Castellón. En los últimos 14 partidos de la temporada participó directamente en ocho goles, con cuatro tantos y cuatro asistencias, interviniendo en casi un tercio de las dianas del equipo durante ese tramo. Cerró así su primera campaña en Segunda División con seis goles y 11 asistencias, unos registros extraordinarios para un futbolista recién llegado a la categoría.

De revelación a estrella

Dicen que la segunda temporada siempre es la más difícil. Los rivales ya te conocen, las expectativas aumentan y la presión también. Muchos jugadores necesitan reinventarse para mantener el nivel. Álex Calatrava hizo algo todavía más complicado: mejorar. Si durante su primer año había maravillado por su capacidad para generar fútbol y asistir a sus compañeros, en la temporada 2025/2026 añadió una faceta goleadora que terminó de convertirlo en una de las grandes estrellas de la categoría.

Firmó 15 goles y ocho asistencias para convertirse en el máximo goleador del equipo dirigido por Pablo Hernández. Números de futbolista diferencial que acompañó con actuaciones difíciles de olvidar, como el hat-trick en La Rosaleda que permitió al Castellón conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español. Ya no era una revelación. Era el jugador alrededor del que giraba todo el proyecto deportivo.

Mucho más que los millones de euros que deja

La venta de Álex Calatrava no representa únicamente la mayor operación económica de la historia del club. También simboliza la consolidación de un modelo que el Castellón lleva años construyendo. El traspaso supera el récord que hasta ahora ostentaba la salida de Daijiro Chirino rumbo a la UD Almería y confirma que Castalia se ha convertido en un escaparate privilegiado para futbolistas con margen de crecimiento.

Calatrava celebra un gol en el SkyFi Castalia, abrazado por Raúl Sánchez y Diego Barri. / GABRIEL UTIEL

Cuando Calatrava llegó al club, su valor de mercado era de apenas 400.000 euros. Dos temporadas después, según Transfermarkt, esa cifra alcanza los cuatro millones. Un crecimiento que resume a la perfección el trabajo realizado por la entidad. No es un caso aislado. Brian Cipenga, Jozhua Vertrouwd, Raúl Sánchez, Thomas van den Belt Camara, Pablo Santiago y tantos otros han experimentado una evolución similar. El Castellón se ha ganado la reputación de ser un club capaz de detectar talento, potenciarlo y convertirlo en un activo de enorme valor deportivo y económico y eso para atraer futbolista, juega un papel diferencial.

Las últimas palabras de Cala

Hasta la fecha y, seguramente, hasta que se despida el 21 ,en sus redes sociales o en los canales oficiales del club, las últimas palabras de Álex Calatrava feuron en su cuenta de Instagram después de la eliminación del Castellón de las semifinales del play-off. Cala se dirigió a los aficionados, compañeros y staff agradecido por la temporada lograda y por el esfuerzo de cada uno para luchar por un sueño que estuvo cerca de cumplirse. Las declaraciones a continuación:

"Duele quedarse tan cerca. Se termina una temporada que recordaré siempre. Luchamos hasta el final pero no fue suficiente para superar la eliminatoria. El fútbol a veces te da alegrías inmensas y otras te obliga a aceptar resultados que duelen, pero siempre deja enseñanzas. Quiero dar las gracias a toda la afición por su apoyo incondicional durante toda la temporada, especialmente en días como el de ayer. También a mis compañeros, cuerpo técnico, trabajadores del club y a todas las personas que han estado a mi lado en este camino".

"Me quedo con el orgullo de haberlo dado todo y con la satisfacción del esfuerzo colectivo de un grupo que nunca dejó de creer. Hoy toca aceptar el resultado, aprender y seguir creciendo. Pero tengo claro que esto no termina aquí. Volveremos a levantarnos, volveremos a trabajar y volveremos a pelear por estar donde este club merece. Gracias por todo".