Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón

El CD Castellón y el RCD Espanyol han anunciado el traspaso de Álex Calatrava. Es la mayor operación en la historia del CD Castellón. Estas son las cifras y estas son las claves.

En el verano del 2024, el radar del Castellón encontró un diamante en Primera RFEF. La peculiar historia de Cala, un talento que construyó su propio camino hasta llegar al fútbol profesional, abrió un capítulo de felicidad al llegar al SkyFi Castalia. Pronto pasó de jugador revulsivo a titular y de titular a pieza clave en el ataque de los orelluts, que ese mismo otoño firmaron una renovación fundamental (hasta 2028 y cláusula de cinco millones de euros) para evitar un adiós precipitado.

Un impacto inmediato

Porque el impacto de Cala en la categoría fue inmediato. En su primera temporada en Segunda División, marcó seis goles y repartió 11 asistencias. Su rendimiento despertó enseguida el interés de varios clubs de superior categoría y el verano del 2025 fue largo. Desde el primer momento, el Castellón se remitió a la cláusula y comunicó al futbolista que, en caso de que ningún pretendiente llegara a esa cantidad, estaba preparado para renovarlo. Pese a las presiones propias del mercado, el club no se movió.

En agosto, Álex Calatrava y el Castellón acordaron otra renovación. El futbolista, cuya implicación ha sido ejemplar hasta el final, firmaba hasta 2029 y la cláusula ascendía más allá de los 10 millones de euros.

Álex Calatrava, en el recibimiento al autocar en la previa del último encuentro de Liga en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

La segunda temporada de Cala fue aún mejor que la primera. Líder indiscutible de la parcela ofensiva, fijo para todos los entrenadores y una versión pulida de aquel diamante: más físico, mejores decisiones y mismo talento. Los números del mediapunta se dispararon hasta los 15 tantos y las ocho asistencias, y a su estela el Castellón pasó de pelear por la permanencia a soñar por el ascenso. La eliminación en Almería, donde marcó su último gol como albinegro, devolvía la cláusula a los cinco millones y al futbolista al escaparate del mercado.

De todos los clubs que se interesaron por el jugador barcelonés, el Espanyol fue el que lo tuvo más claro. El entrenador, Manolo González, conoce al futbolista desde hace muchos años. En esta ocasión, Cala, que el mes pasado cumplió 26 años y firma hasta 2031, ha sido traspasado. En un hecho curioso: por más dinero del que señalaba la cláusula.

Las cifras del traspaso

¿Cómo es posible? Por la necesidad del Espanyol de financiar la compra. Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el Castellón traspasa a Álex Calatrava al Espanyol por cinco millones de euros. El club catalán pagará esa cuantía en diferentes plazos. Como parte de esa estructura de financiación, deberá pagar intereses y conceder al Castellón un derecho de tanteo para el traspaso de uno o varios jugadores del Espanyol. Además, el club que preside Haralabos Voulgaris se reserva el 15% de un futuro traspaso.

El traspaso más elevado en la historia del club

La operación es histórica para el CD Castellón, que por segundo verano consecutivo tritura récords en el mercado. Son números que hablan del crecimiento del Castellón y su proyecto.

Antes de que llegara Voulgaris, la mayor venta del club castellonense era la de Álvaro Fidalgo, que fue traspasado por dos millones de euros (el Castellón solo tenía el 50% de sus derechos). Ese millón por Fidalgo se superó ligeramente con la salida de Raúl Sánchez al Necaxa, el verano pasado. Poco después, lo adelantó el traspaso de Daijiro Chirino a la UD Almería (dos millones). Las cifras quedan pequeñas hoy ante la venta de Cala, contratado a coste cero en 2024 y traspasado hoy por algo más de cinco millones de euros.