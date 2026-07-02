La emotiva despedida de Álex Calatrava: "El Castellón siempre será parte de mi historia"

Álex Calatrava ya es historia del CD Castellón. Historia feliz. Poco después de hacerse oficial su traspaso al RCD Espanyol, el mayor en la historia del CD Castellón, el futbolista catalán ha querido despedirse de la afición albinegra con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que repasa los dos años que han cambiado su carrera y agradece al club la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Hoy me toca escribir unas palabras que no son fáciles", comienza el mensaje del ya exjugador del Castellón, que recuerda que llegó al SkyFi Castalia en el verano de 2024 con ilusión y con la confianza de una entidad que apostó por él cuando todavía buscaba consolidarse en el fútbol profesional.

"Después de dos años, llega el momento de despedirme del club que me dio la oportunidad de cumplir uno de mis mayores sueños: ser futbolista profesional", escribió Cala, que durante su etapa como albinegro se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de LaLiga Hypermotion.

Calatrava celebra un gol en el SkyFi Castalia, abrazado por Raúl Sánchez y Diego Barri. / GABRIEL UTIEL

El futbolista destaca especialmente el crecimiento personal y deportivo experimentado en Castellón. "Aquí he vivido momentos que me llevaré para siempre, he aprendido, he madurado y he disfrutado de algo que no todos tienen la suerte de vivir", señala en un texto marcado por el agradecimiento.

Un recuerdo especial para la afición

Buena parte de su despedida está dirigida a la afición orellut, con la que construyó una conexión especial desde muy pronto. "Quiero dar las gracias a todas las personas que forman parte de este club: compañeros, entrenadores, trabajadores y, sobre todo, a una afición que me hizo sentir desde el primer día que defendía algo más que un escudo", afirma.

Calatrava también recuerda los momentos vividos en el estadio de la calle Huesca: "Cada vez que vestí esta camiseta lo hice con orgullo. Cada partido en Castalia, cada ánimo, cada abrazo y cada momento compartido quedarán guardados en mi memoria".

El mediapunta reconoce que comienza una nueva y merecida etapa en su carrera, pero deja claro que su vínculo con el club permanecerá intacto. "El fútbol a veces te lleva por caminos nuevos, y ahora empieza una nueva etapa para mí, pero hay cosas que nunca cambian: el cariño, el respeto y el agradecimiento que siento por este club".

De diamante oculto a venta récord

La despedida pone punto final a una de las historias de crecimiento más espectaculares que se recuerdan en el Castellón reciente. Calatrava llegó libre procedente del Atlético de Madrid B en el verano de 2024, desde Primera RFEF, y en apenas dos temporadas pasó de ser una apuesta de mercado a convertirse en el líder ofensivo del equipo.

En su primera campaña firmó seis goles y once asistencias. En la segunda elevó aún más sus prestaciones con 15 tantos y ocho pases de gol, liderando al conjunto albinegro hasta la lucha por el ascenso a Primera División. Su rendimiento despertó el interés de numerosos clubs, aunque fue el Espanyol el que apostó con más decisión por su incorporación. La operación, cifrada en algo más de cinco millones de euros por los intereses de la financiación y con un porcentaje de futura venta reservado para el Castellón, se ha convertido en el mayor traspaso de la historia de la entidad castellonense. Con mucha diferencia

La carta de despedida de Cala concluye de manera emotiva: "El Castellón siempre será parte de mi historia. Me llevo amigos, recuerdos y un pedacito de esta familia conmigo. Gracias por todo, albinegros. Nos volveremos a encontrar".